Ecco l’opportunità per 280 disoccupati

Un nuovo bando utile a riqualificare disoccupati tra i 18 e i 65 anni è stato pubblicato dalla Regione Marche. In pratica il disoccupato che vincerà una delle 280 borse lavoro appena messe a concorso percepirà 800 euro per otto mesi. Obiettivo delle borse lavoro è quello di dare al disoccupato competenze specifiche, necessarie a coprire profili professionali che le aziende cercano, ma che non trovano. Ad annunciare la nuova opportunità è stato l’assessore regionale, Stefano Aguzzi: "Le borse lavoro che verranno assegnate sono rivolte a disoccupati – ha detto l’assessore – con un’età compresa tra 18 e 65 anni, iscritti e presi in carico dai Centri per l’Impiego, residenti nelle Marche che hanno assolto all’obbligo formativo, a rischio di inattività e disoccupazione di lunga durata, non percettori di ammortizzatori quali Naspi e Dis-coll. La borsa lavoro si realizza attraverso lo svolgimento da parte del disoccupato di un progetto formativo della durata di otto mesi, presso un’impresa o datore di lavoro privato che opera nel territorio marchigiano". Attenzione. l’iniziativa non termina promuovendo una riqualificazione del disoccupato, ma continua cercando di stabilizzarlo. Come? Promuovendo incentivi per i datori di lavoro. Infatti in prospettiva, inserire borsisti converrà anche alle aziende. "In futuro – conferma Aguzzi – prevediamo l’attivazione di una misura finanziata con risorse europee finalizzata alla concessione di aiuti a favore dei datori di lavoro che assumano soggetti i quali abbiano partecipato e svolto una borsa lavoro". Cioè? "E’ previsto un contributo ai datori di lavoro di 5 mila euro per assunzioni a tempo determinato per almeno un anno ad ex borsisti e di 10mila euro se le assunzioni sono a tempo indeterminato".