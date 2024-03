Ecco "Noi Civiche Fano". Lucarelli presenta il team

"Noi Civiche Fano" è la lista civica attorno alla quale si svilupperà il nuovo progetto di Etienn Lucarelli e Barbara Brunori (assessori uscenti) e che accompagnerà il candidato sindaco Lucarelli verso le primarie. Evoluzione delle liste civiche che hanno sostenuto e accompagnato per 10 anni il sindaco Massimo Seri (ieri presente tra il pubblico alla conferenza stampa al Pino Bar), il nuovo progetto civico si presenta con uno spirito "rinnovato, fresco, vivace ed energico" mettendo insieme volti giovani con persone di esperienza.

Ad accompagnare Etienn Lucarelli nella sfida delle primarie, ci sono la collega Brunori e i consiglieri comunali Pietro Valori e Mirco Pagnetti. Per quanto riguarda i volti nuovi c’è Silvia Di Cecco, "mamma di due ragazzi speciali" che si è soffermata a parlare dei servizi alla persona e dell’aiuto da assicurare a chi affronta situazioni di difficoltà "perché non si sentano mai sole". Carlo Ugolini, che lavora nell’amministrazione sanitaria, ha suggerito gli interventi utili che può mettere in campo il Comune, pur non avendo competenze specifiche in materia sanitaria, come l’istituzione dell’infermiere di quartiere o il taxi sanitario.

Come già aveva fatto Seri nel 2014, Lucarelli e Brunori hanno deciso di dare voce e spazio ai più giovani. "Stiamo creando un gruppo – ha spiegato Ilenia Druda, 27 anni, psicologa – che lavori per la città", mentre Emma Croce, studentessa, si sta concentrando sulle elezioni Europee: "Non è vero che la politica non interessa i giovani, c’è tanta voglia di avere informazioni". Uniti dallo slogan Fano Fa, il gruppo sta lavorando per far conoscere il programma riassunto in 9 punti: bellezza, Europa, creatività, sostenibilità, sicurezza, sviluppo, giovani, futuro, quartieri.

"In questi anni – ha ricordato Lucarelli – abbiamo realizzato tante cose (ad esempio il progetto turistico della Fano marinara curato dal suo assessorato ndr) ma siamo consapevoli che è necessario proporre un cambiamento e proprio per questo abbiamo deciso di mettere insieme le idee innovative dei più giovani con chi in questi anni ha maturato esperienza amministrativa". "Il nostro è un civismo rinnovato – chiarisce Brunori – la chiamerei una transizione sociale". Brunori respinge come inappropriate "le accuse che ci vengono mosse di mancanza di visione per il futuro. La nostra visione di città è la bellezza".

E ancora Lucarelli: "Il progetto di ‘Noi Civiche Fano’ è crescere in bellezza e aiutare gli ultimi. Le frecce presenti nel logo stanno ad indicare che andiamo tutti nella stessa direzione". "E’ un incontro tra generazioni" ha chiarito Piero Valori che si è preso l’impegno, per la prossima legislatura, di realizzare i consigli di quartiere, mentre Mirco Pagnetti ha sottolineato il risultato della amministrazione uscente sul fronte della sicurezza "con l’installazione e il funzionamento di ben 165 telecamere nella città".