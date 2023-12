Ecco perché compio gli anni quattro volte

Cari lettori, questo per me è stato un periodo caotico, pieno di emozioni, sorrisi e tante cose da fare. Sono stata a Verona per i soliti controlli in ospedale e per fortuna è andato tutto abbastanza bene, posso sempre migliorare e uno dei propositi per il nuovo anno sarà proprio quello di impegnarmi il più possibile per star bene. La scorsa settimana è stato il compleanno del mio compagno e, non so voi, ma io adoro i compleanni: mi donano la consapevolezza del tempo che passa, dei traguardi raggiunti e di quanto tutto questo sia prezioso. Mercoledì mia madre è arrivata ai 50! Ebbene sì, la mia WonderMamma ha spento le candele del suo mezzo secolo – molto probabilmente leggendo l’articolo mi tirerà un accidente per aver svelato la sua età, ma io al posto suo me ne vanterei visto che tutti le dicono che sembriamo sorelle! –. Nella stessa settimana anche io ho soffiato la fiamma di un desiderio sopra dei pancake ai mirtilli: il mio ottavo terzo compleanno. Faccio chiarezza. Per chi mi conosce sa che convivo con una malattia genetica degenerativa e senza cura, la fibrosi cistica, che da quando ero bambina mi ha sempre rubato il respiro fino a portarmi a una soluzione estrema: il trapianto di entrambi i polmoni. Ne ho fatti due, a distanza di un anno e mezzo l’uno dall’altro e mia madre ha deciso che da quel giorno avrei avuto ben due compleanni da festeggiare. Arrivato il secondo trapianto, è arrivato anche il terzo compleanno; e, dulcis in fundo, lo scorso anno si è aggiunto il quarto compleanno con il trapianto di rene! Ecco svelato il mistero dell’ottavo terzo compleanno – del secondo trapianto –. Cari e fidati lettori, auguro a tutti un Natale che possa insegnarci ad apprezzare ogni giorno che passa, perché la vita andrebbe celebrata per ogni suo singolo attimo.

Asia D’Arcangelo