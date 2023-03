Ecco perché il diabete fa male a vista e cuore

Oggi a Villa Borromeo appuntamento dell’Associabetici di Pesaro con il noto oculista dottor Carlo Maria Valazzi che tratterà delle implicazioni di questa malattia per la vista. Seguirà una relazione del cardiologo dottor Giovanni Tarsi che parlerà sulle "Relazioni del cuore". L’associazione presieduta da Paolo Muratori ha organizzato con successo altre iniziative, come quella del 19 marzo a Villagrande di Mombaroccio, con il test gratuito sul controllo della glicemia per prevenire il diabete, e la due giorni a Cà Betania di Novilara, con l’esperta nutrizionista Michela Meneghello con interessante le lezioni di cucina "salutare" a cui hanno partecipato anche persone da San Benedetto del Tronto.