Ecco Porto30: "Rivoluzioniamo traffico e sosta"

Una proposta nata dal basso: progettare un quartiere più lento, ma più vivo. È questa l’idea di Porto30, il progetto che punta a trasformare il quartiere Porto in un laboratorio di sicurezza, socialità e mobilità sostenibile. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra l’associazione Pesaro30 e il Consiglio di quartiere, sarà presentata domenica (ore 15, campetto da basket del quartiere) e martedì 14 ottobre (ore 21, Centro Sociale Adriatico). Al centro del documento, la "strada scolastica" intorno alla scuola Giansanti, un’isola pedonale in un tratto di via Paterni, spazi verdi, nuovi sensi unici con priorità ciclabile, attraversamenti rialzati, una zona 30 diffusa e una revisione complessiva della sosta: stalli gialli per residenti, blu a pagamento per visitatori. Roberta Pisano è la presidente di Pesaro30, associazione che da due anni promuove una nuova cultura della mobilità.

Da dove nasce l’idea di Porto30?

"Da un’esperienza diretta di famiglie della zona".

Qual è la filosofia che guida il progetto?

"Sicurezza, vivibilità e sostenibilità. Oggi diamo per scontato che la città debba essere ‘autocentrica’. Ma spazi pubblici più animati ti fanno sentire meglio, più sicuro, con un maggiore senso di appartenenza e di cura. Non voglio demonizzare la macchina, ma molte distanze si possono coprire benissimo a piedi o in bici. Spostandoti senza auto, coltivi relazioni".

Porto30 può diventare un modello per tutta la città?

"La nostra idea è una sperimentazione replicabile. Se si osservano risultati positivi, come già accaduto in altre città, si potrà estendere il modello ad altri quartieri, con lo stesso metodo partecipato: ascolto, incontri, proposte condivise. Ma serve anche il dialogo con l’amministrazione, altrimenti tutto resta solo sulla carta".

Perché a Pesaro è necessario un intervento del genere?

"Il progetto nasce pensando ai bambini. Il percorso casa-scuola dovrebbe essere sicuro e permettere al bambino di muoversi in autonomia. Una città a misura di bambino è una città migliore per tutti. La ciclabilità non si promuove solo con i chilometri di piste, ma con la sicurezza".

In che modo i cittadini sono stati coinvolti?

"Abbiamo presentato il progetto a luglio, facendo volantinaggio via per via e raccogliendo osservazioni. È emersa una grande voglia di partecipare: per questo organizzeremo altri incontri, anche nei bar, davanti a un caffè, per creare una comunità".

E per chi teme disagi con il parcheggio?

"Nel progetto, ai residenti vengono garantiti privilegi: con righe gialle e permessi annuali mantengono i propri spazi, mentre i parcheggi blu garantiscono più rotazione. Se vuoi incentivare l’uso della bici, devi disincentivare quello dell’auto". Qual è il rapporto con il Comune?

"Con l’amministrazione dialoghiamo da tempo. Abbiamo avuto buoni rapporti con l’assessora Mengucci e contatti con il sindaco Biancani. All’inizio c’era molto entusiasmo, ora vedo più resistenza. Servono scelte coraggiose, non quelle più facili". Qual è l’ostacolo più grande da superare?

"Il rischio è accontentarsi. Pesaro ha già tutto per diventare un modello nazionale: la rete ciclabile, il lungomare, un territorio pianeggiante. Basterebbe un piccolo scatto in più per essere una città che sorprende chi la visita. Agli amministratori direi: guardate cosa fanno altrove. A volte basta copiare".

Leonardo Damen