Ecco qual è il programma. Spazio anche alla Vuelle

Il calendario di attività del "Bàttiti Festival" propone un cartellone di serate da palco con nomi noti al grande pubblico per momenti di approfondimento tematico e di spettacolo e una serie di attività diurne dedicate un ampio ed eterogeneo pubblico e verranno sviluppati in incontri, seminari, proiezioni e conferenze che si terranno alla "Bàttiti club house" (tensostruttura attrezzata). Si partirà giovedì alle 21.15 dopo il saluto delle autorità con la presentazione spettacolo della nuova squadra 202324 della Vuelle Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Con la partecipazione del presidente Ario Costa e del giornalista Paolo Viberti. Conduce Tomas Nobili.

Ogni serata sarà strutturata con momenti dedicati a letture a tema, selezionate e interpretate da Alessandra Giardina, videoclip, citazioni e interazioni col pubblico affidate allo strumento della messaggeria online; il tutto gestito da Giorgio Santi, in un inedito ruolo di "regista da palco". La mattinata di venerdì prevede il coinvolgimento degli studenti del Liceo Scientifico Sportivo "Marconi", che parteciperanno a "lezioni fuori schema" che abbinano lo sport a materie come Scienze Umane, Letteratura, Filosofia, Fisica, Giornalismo e Cinema. Mentre lo sport praticato viene fatto nelle sue accezioni meno "tipiche", come Kick Boxing con Jordan Valdinocci; Balance & Imbalance (Kibaboard) con Daniele Arduini; Parkour; Yoga con Annalisa Stradini. Inoltre uno staff di studenti del Liceo Scientifico Marconi, affiancherà gli organizzatori, in una attività di Percorsi trasversali per l’orientamento.

Troveranno anche spazio in calendario tre attività speciali proposte dal main sponsor "Generali Assicurazioni". Un intervento Dott.ssa Lesley Pario intitolato "Alimentazione senza stress". Un workshop su pratica e teoria della "Mindfulness" affidato a Valerio Rubino (numero chiuso). Infine lo spettacolo comico "Una vita più cool" di e con Giorgio Verduci (da Zelig). Nel contempo l’intera area del Parco Miralfiore ospiterà l’allestimento di un "villaggio dello sport".

Sabato pomeriggio alla 16.30 alla Club House sarannno presenti i protagonisti di "Non siamo Normali", lo straordinario libro curato dalle giornaliste Elisabetta Ferri e Beatrice Terenzi. Alle 17 proiezione del corto "Stelvio unlimited" girato in occasione della incredibile impresa di Zico Pieri, a seguire Paolo Pagnini intervista lo stesso Zico sul tema del superamento dei limiti, nello sport e nella vita. Infine alle 18 toccherà al filosofo Paolo Ercolani raccontare "Sportiva-Mente. Filosofia dell’agonismo", dove attinge ai suoi trascorsi di agonista per abbinare spericolatamente sport, agonismo e filosofia. E ci riesce.

Infine sabato sera sul palco saliranno in serie prima Enzo Vicennati e Adriano Malori, ciclista campione del mondo under 23 e autore del libro "Rialzati. Un campione in lotta contro il destino". Poi a seguire Omar Di Felice e Zico Pieri per "Artico e altre storie di ciclismo estremo". Infine Luca Pagliari su Angelo d’Arrigo. "L’uomo che insegnò a volare alle aquile".

Domenica giornata finale alle 9 con la corsa podistica Run Red Cross, la pedalata popolare con Di Felice, Malori e Zico Pieri. Infine il messaggio di chiusura dell’arcivescovo.

l.lu.