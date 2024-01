Ecco TeatrOltre. Testori, Murgia e anche Cechov

E’ tempo di TeatrOltre, la rassegna di teatro, danza e musica "al presente" che si articola in 35 spettacoli, da gennaio a giugno 2024. Amat e i Comuni di Pesaro e Urbino in occasione del centenario della nascita dedicano dal 17 gennaio al 28 febbraio una serie di spettacoli alla figura di Giovanni Testori, uno dei più importanti intellettuali italiani del Novecento.

Il 26 gennaio Mariangela Gualtieri, una delle voci poetiche più intense della scena italiana, torna al Rossini con "Sermone al mio celeste pollaio" che racconta l’umanità in tutta la sua splendida imperfezione. Tra le numerose proposte "Odissea, tracce di resilienza urbana" al Teatro di San Lorenzo in Campo il 22 febbraio. "Tre sorelle" di Cechov viene rivisitato da Muta Imago il 7 marzo al Teatro della Fortuna di Fano in un lavoro di grande fascino e potenza visiva. Premio Ubu 2023 per il miglior nuovo testo italiano, "Via del popolo" giunge il 15 marzo a San Lorenzo in Campo mentre da non perdere a Pesaro (Teatro Sperimentale, il 16 marzo) la nuova avventura live dei La Crus.

Leoni d’oro alla carriera alla Biennale di Venezia, Antonio Rezza e Flavia Mastrella, giungono il 18 aprile al Teatro La Fenice di Senigallia con "Hybris", lavoro permeato da una comicità dissacrante. Un’importante coproduzione internazionale il 19 aprile al Teatro Sperimentale di Pesaro per il debutto in anteprima nazionale di "Hairy balletto per quattro ballerini e i loro capelli". "Giacomo", un intervento d’arte drammatica in ambito politico è un lavoro incentrato sui verbali integrali di due sedute dell’Assemblea parlamentare, che definiscono il rapporto di Matteotti con il fascismo (Sala del Consiglio). L’8 maggio TeatrOltre invita a Pesaro alla "Notte Michela Murgia" che prevede una conversazione con Lorenzo Terenzi e due spettacoli tratti dai testi della scrittrice scomparsa recentemente: "Stai zitta!" e "Accabadora". Una vera e propria festa (18 maggio) con Pesaro Danza Focus con "Lo que los árboles no cuentan", un confronto in danza tra esseri viventi con gli alberi e la natura seguito dalla performance delle giovani danzatrici Alessandra e Roberta Indolfi. Dopo "Cecità" di Virgilio Sieni, energia pura per l’appuntamento con "Flux sanguins – le pouvoir de la fraternité". Gli ultimi due appuntamenti con il teatro del presente sono ospitati a Pesaro in anteprima nazionale. Il 9 giugno, Teatro Sperimentale, va in scena "Animali notturni" di Rosalinda Conti, un racconto affascinante di presenze e assenze. Il 30 giugno alla chiesa dell’Annunziata appuntamento con "Anna Cappelli" di Annibale Ruccello, con Valentina Picello.

ma.ri.to.