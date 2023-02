Ecco tutti i numeri dell’incentivo

Secondo il Centro Studi Cna Marche, alla fine di gennaio 2023 nella nostra regione erano state presentate 9.291 pratiche di ammissione al superbonus per un totale di 1 miliardo e 724 milioni di euro di investimenti ammessi a detrazione. Gli interventi sui condomini sono stati 1.910 per 971,4 milioni di euro, quelli sulle villette sono stati 4.588 per 499,1 milioni di euro e quelli su abitazioni con ingresso proprio hanno riguardato 2.793 edifici per 254,1 milioni di euro. L’investimento medio per condominio è stato di 508 mila euro. Generato un pil del 7,5%