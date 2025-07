Ecco un Bianchello in "costume": tradizionale, fresco e rampante

Il Bianchello del Metauro doc tradizionale appare stringato, rampante, in perfetta forma per la spiaggia, asciutto ed essenziale, senza un filo di "grasso" e con una vena acida sinuosa che si inerpica fino al palato richiedendo una seconda beva. Nella nuova annata, la cantina Guerrieri di Piagge ha sviluppato ulteriormente il concetto di verticalità. Ovvero: quando beviamo, il gusto si alza più che dilatarsi. La spina dorsale del Bianchello tradizionale è la trama agrumata freschissima, che oscilla tra scorza di lime, fremito brioso di erba cedrina, quindi lemongrass per arrivare ad una nota di superficie di bergamotto. Possiamo parlare di un vino "dissetante" in senso lato: perché si fa ribere, appunto per la nota acida impetuosa, e poi perché appaga specie nella stagione calda. Altro discorso per il Bianchello del Metauro Celso, calice che all’impatto gusto olfattivo oscilla, come in una divertente altalena, tra fruttato e balsamico. Questo vino si annuncia con note di canarone, incesto di cedro e limone, e quindi di forsizia e ancora di papaya e cyclopia, il fiore giallo minerale, e con mineralità che si frantuma in grani finissimi di gesso e arenaria. Poi la sensazione di frutta gialla lascia il posto ai balsami, con note finissime che ci riportano all’assenzio, veicolo della verticalità di cui si parlava prima. Un’annata che ci rimanda al 2022, con la quale ha diverse analogie. Ci sono poi due assi nella manica: il Guerriero del mare, un sorso opulento, pieno, colmo di cedro, achillea, tarassaco, pompìa (l’agrume sardo), e gemiti sottilissimi e ficcanti di artemisia; e ancora il "Guerriero della Terra", fruttato espanso di amarena e ciliegia grossa ebbra, elegantissimo. Il Sangiovese "Galileo", scrocchia all’olfatto con tracce fragranti di cardamomo e corbezzolo, gelso nero, marasca e ci introduce in una selva oscura illuminata dalla beva setosa di acqua di rosa di fosso e viola macerata nel suo rigagnolo.

Guerrieri produce anche due oli extravergini "parlanti, nel senso che raccontano ogni volta l’annata e il territorio. Entrambi, all’assaggio, hanno una impeto finale di ammandorlato piccante, sintomo della vivacità e sanità degli antiossidanti, ma divergono in base alle rispettive cultivar: il Capsula verde ha note vegetali di erba medica, felce, crespigno, è materico e sviluppa balsami agrumati che inducono al bergamotto; il capsula verde ha tendenza dolce iniziale, con note di fiori di sambuco e tarassaco, poi vira sull’ammandorlato (extra) vergine.

d.e.