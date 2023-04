Ecco una vera stagione... Capitale

di Claudio Salvi

Una stagione teatrale che richiama con evidenza il 2024. Si intitola infatti “Stagione Capitale“, il cartellone disegnato da Amat per la riapertura del Teatro Rossini. Si parte ad ottobre con chiusura a maggio (10 spettacoli, di cui 2 prime nazionali, 2 residenze, per un totale di 40 appuntamenti). Presentato ieri in Sala della Repubblica dal direttore Amat Gilberto Santini questa "stagione che raggruppa le migliori produzioni teatrali in circolazione" e dal vicesindaco Daniele Vimini che la considera "degna della restituzione alla città del Teatro Rossini".

Apertura di sipario il 12 ottobre su Forte e Chiara, un one woman show in cui Chiara Francini fino al 15 ottobre ripercorre la sua vita con le musiche eseguite dal vivo da Francesco Leineri e la regìa di Alessandro Federico. Antonio Latella firma la regia de La Locandiera dal 16 al 19 novembre con l’interpretazione di Sonia Bergamasco, Marta Cortellazzo Wiel, Ludovico Fededegni, Giovanni Franzoni, Francesco Manetti, Annibale Pavone, Gabriele Pestilli, Marta Pizzigallo. Umberto Orsini e Franco Branciaroli si ritrovano insieme per ridare vita dal 30 novembre al 3 dicembre in prima nazionale a Pesaro a I ragazzi irresistibili di Neil Simon. In questo omaggio al mondo degli attori li affianca la regìa di Massimo Popolizio. Divertimento all’insegna dell’intelligenza dal 18 al 21 gennaio con la bravissima Virginia Raffaele in Samusà. lo spettacolo che si avvale della prestigiosa regìa di Federico Tiezzi. Il racconto di Samusà si nutre dei ricordi di Virginia e di quel mondo fantastico in cui è ambientata la sua infanzia reale, il luna park. Drusilla Foer, attrice, cantante e autrice, dal 22 al 25 febbraio ha scelto il Teatro Rossini per la prima nazionale del suo nuovo spettacolo, Venere Nemica. Con lei sul palco Elena Talenti, cantante e attrice di musical di successo. Il giovane fiorentino Giovanni Ortoleva, menzione speciale nel concorso “Registi under 30“ della Biennale di Venezia 2018, firma dal 7 al 10 marzo adattamento e regia de La dodicesima notte (o quello che volete), considerata da molti critici la migliore commedia di Shakespeare. In scena Giuseppe Aceto, Alessandro Bandini, Michelangelo Dalisi, Giovanni Drago, Anna Manella, Alberto Marcello, Francesca Osso, Edoardo Sorgente, Aurora Spreafico. Dal 21 al 24 marzo è la volta di Tre donne alte, regìa di Ferdinando Bruni che affida i magnifici personaggi di questo testo di Edward Albee alla sensibilità di Ida Marinelli ed Elena Ghiaurov, affiancate dalla giovane Denise Brambillasca. Completa il cast dello spettacolo Ettore Ianniello.

Dall’11 al 14 aprile l’amatissimo Arturo Brachetti porta in scena con SOLO, the Legend of quick-change un vero e proprio assolo con al centro il trasformismo che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Il grande teatro internazionale è il protagonista del mese di maggio. Dal 2 al 5 Stéphane Braunschweig, tra i principali registi della scena teatrale firma La vita che ti diedi con Daria Deflorian (cast in via di definizione). Chiusura dal 23 al 26 maggio è con il lavoro del grande maestro Lluis Pasqual, il massimo esperto vivente di Garcia Lorca, che rilegge il capolavoro del poeta andaluso Nozze di sangue. Basandosi sulle eclettiche capacità della protagonista Lina Sastri, lo spettacolo è una contaminazione tra prosa e flamenco con tre musicisti che accompagnano parole, canti e danze.

