Ecco V. Park, la casa della Vis "Investimento di 4 milioni E a marzo 2024 sarà pronto"

Il presidente della Vis Pesaro e della Mati Group Mauro Bosco ha voluto presentare ufficialmente il progetto di centro sportivo di Villa Fastiggi. "Invito i colleghi e gli ospiti a non fare confusione e soprattutto a non utlizzare nomi sbagliati", dice subito il dirigente della Vis Guerrino Amadori. Infatti chi riesce a conquistare la brochure scopre che il centro in costruzione si chiama V.Park. E ora è un cantiere da raccontare, che stando alle dichiarazioni sarà completato per il marzo del 2024. L’obiettivo è portare a compimento il project financing che vede coinvolte la Vis, la Mati Group e l’amministrazione comunale che ci ha messo la proprietà degli impianti sportivi di Villa Fastiggi. Il presidente Bosco ha dichiaratato che l’investimento previsto è superiore ai 4 milioni di euro. "Mettere insieme una società delle infrastrutture come la Mati e una società sportiva come la Vis Pesaro mi ha emozionato tanto. Abbiamo creduto da subito allo sviluppo delle potenzialità di questa città – dice Bosco – Siamo una realtà del territorio e crediamo fortemente nelle sue possibilità".

Prima di raccontare quello che è previsto nell’area, il presidente manda un segnale: "La maggior parte dei progetti di partnerariato pubblico-privato, soprattutto in campo sportivo, naufraga. I motivi spesso sono i sogni nel cassetto della società o delle istituzioni. I progetti pubblico-privato sono particolarmente complessi. Necessitano competenze importanti, c’è la necessità di un fortissima capacità e preparazione tecnica sia a livello pubblico che privato. La preparazione di Mati è fondamentale – prosegue Bosco – : non solo sostiene economicamente l’opera, ma la sostiene anche dal punto di vista tecnico ed organizzativo con i propri ingegneri, i propri dipendenti, per contribuire anche allo sviluppo infrastrutturale di questa città". In attesa di vedere i risultati operativi, si parla di quelli sportivi: "Con questa struttura invertiremo una tendenza storica della città. Dopo decenni di trasferimento fuori dai confini cittadini e regionali dei nostri talenti, oggi grazie a questo centro sportivo a cui dovremo trovare un nome al di là dell’attuale V. Park, potremo noi ospitare i talenti che vengono da fuori. Questo sarà un vanto per noi. Pesaro si dimostrerà la città dello sport".

Coinvolto subito anche il sindaco Matteo Ricci: "Intanto partiamo da un ringraziamento alla Mati Group per aver partecipato a questa idea di project financing, per un centro sportivo del quale stiamo ancora cercando il nome. Faremo un lavoro di marketing per il nome di questo centro come abbiamo già fatto per la Vitrifrigo Arena e per altre realtà. Stiamo nel frattempo lavorando – conclude il sindaco – per completare il fondo del Benelli con un sintetico con inserimento di erba vera. Abbiamo intanto approvato la permuta con l’Aspes per abbattere e ricostruire la tribuna prato in sintetico con la copertura".

Ma nel frattempo guardiamo i numeri del nuovo impianto di Villa Fastiggi: "La nostra è una scelta strategica per un nuovo centro sportivoa Villa Fastiggi su un’area estesa per oltre 21.000 metri quadri – sostengono Luca Casadio della Mati e Riccardo Del Bianco responsabile marketing – per realizzare strutture sportive e di supporto per la Vis Pesaro. Un investimento complessivo superiore ai 4 milioni di euro per la realizzazione: di due campi da calcio a undici; rigenerazione e adeguamento del campo da calcio a 5; l’installazione di due campi da paddle coperti e uno scoperto; la riqualificazione e l’ampliamento della vecchia tribuna con la creazione di aree dedicate a atleti; staff e management della Vis Pesaro. La realizzazione di un bistrot e di un’area giochi. Non solo nell’area servizi sono inoltre previsti una palestra; un’area medica; una sala conferenze; uffici; lounge area e-sporta. In più spogliatoi, tribune e altri uffici". Il lavoro, dicevamo, dovrebbe concludersi a marzo 2024. Vedere per credere.

Luigi Luminati