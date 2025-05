Echi musicali nel Cortile d’onore e Sala del Trono

Due concerti domani riempiranno gli ambienti di Palazzo Ducale di note e armonie: in concomitanza con le domeniche al museo, dunque con l’ingresso gratuito alla Galleria Nazionale, sono previsti due appuntamenti. Si inizia alle 11 nel cortile d’onore con l’Orchestra Giovanile Sinfonica ‘Matteo Goffriller’ diretta dal maestro Stephen Alexander Lloyd, che giunge a Urbino grazie a Urbino Jazz Club. Brani di Ludwig van Beethoven, Carl Maria von Weber, Aram Khachaturian, Dmitri Shostakovich, Edward Elgar, Leroy Anderson e Astor Piazzolla; sarà ospite Massimo Valentini.

Nel pomeriggio torna uno degli appuntamenti del Festival di Musica da Camera. Alle 16,30 nella Sala del Trono quarta data della rassegna. In programma il Quintetto per archi in do maggiore di Franz Schubert, eseguito da Elicia Siverstein (violino), Cecilia Cartoceti (violino), Daniel Palmizio (viola), Sebastiano Severi (violoncello) e Luca Bacelli (violoncello).

I due appuntamenti avranno una ‘anteprima’, gratuita, oggi alle 16,30; nel cortile d’onore, a cura dall’associazione Arte a Corte, si esibirà l’orchestra del Liceo Tulla di Rastatt, con brani di Williams, Morricone, Zimmer.