Echi rossiniani al sapore di lirica

Da mercoledì 24 gennaio prende il via il ciclo "Echi rossiniani. Tra Musica e Parola" organizzato dal Circolo Amici della Lirica G. Rossini di Pesaro, presieduto da Giovanna Franzoni. Cinque incontri, ad ingresso libero, per parlare di lirica, musica, letteratura e storia con studiosi e musicologi di chiara fama. Non poteva che iniziare con Rossini il programma degli approfondimenti, il primo dei quali sarà dedicato ad "Archetipi, fonti e questioni antropologiche nella Semiramide da Voltaire a Rossini".

La relatrice sarà Carolina Paterno, docente di drammaturgia musicale al Conservatorio di Cosenza (Auditorium Palazzo Montani Antaldi, ore 18). L’incontro successivo vedrà protagonista Fabio Masini, direttore del Conservatorio di Pesaro, con la sua "Kirkos Opera. Musica e immaginazione", arricchita da interventi musicali a cura di Arianna Clerici, Michelangelo Mineri e al pianoforte Luca Fraternali, performance introdotta da Mariateresa Storino (Auditorium di Palazzo Montani Antaldi, 21 febbraio, ore 18). Il 20 marzo, in sede da definire, alle ore 18, Roberto Mario Danese, dell’Università degli studi di Urbino tratterà del teatro musicale come forma di spettacolo assoluto mentre "Da Plauto a Rossini. Mutazioni sceniche" sarà il tema affrontato da Caterina Pentericci, ricercatrice e filologa dell’Università urbinate (Auditorium di Palazzo Ciacchi, 17 aprile , ore 18). A conclusione della rassegna, Brunella Paolini, direttrice dell’Ente Olivieri, parlerà di un prezioso "scrigno" della Biblioteca Oliveriana, la biblioteca musicale della la famiglia Albani (sede da definire, 22 maggio, ore 18).

"Dal 1977 – ricorda Franzoni - il Circolo si dedica ad una significativa opera di divulgazione dell’affascinante patrimonio lirico e della bellezza dell’arte e della cultura, specialmente musicale. In occasione di Pesaro Capitale della Cultura ritorniamo con piacere ad una gradevole consuetudine degli anni passati, quella dei pomeriggi dedicati a conferenze di musicologia di grande interesse culturale".

m.r.t.