Eclettico, geniale, fuori dagli schemi. Morto il barman Paolo Floriani. Aveva 67 anni: per tutti era Flipper

"Flipper non c’è più", aveva confessato qualche tempo fa alla moglie Anna Paolucci sul divano di casa dal quale si muoveva raramente. Una specie di addio alla vita, una confessione fatta alla donna con la quale aveva trascorso gli ultimi 30 anni di vita e con la quale aveva avuto una figlia, Federica. E’ morto ieri al pronto soccorso del San Salvatore Paolo Floriani, 67 anni, per tutti Flipper. L’ultimo colpo, quello mortale, è stata una emorragia cerebrale. Perché nel 2020 era stato sottoposto ad un trapianto cardiaco all’ospedale di Udine dal quale si era ripreso. Ora era ricoverato, per i postumi di quel versamento al cervello, nel centro di riabilitazione Santo Stefano di Villa Fastiggi. La corsa di ieri notte dell’ambulanza è risultata vana. Non c’era più nulla da fare.

Estroverso, empatico, conosciutissimo in città, Flipper nella sua lunga attività lavorativa aveva portato in città, durante la gestione del caffè Ducale in piazza del Popolo, la moda dell’apericena: non solo il drink ma anche stuzzichini, compresi dei piatti caldi cucinati all’impronta per la clientela. Una gestione, quella del "Ducale", portata avanti dal 2000 al 2009. Ed era un ritorno il suo, nel cuore della città, perché prima, per sei anni, quel locale l’aveva già gestito, assieme ad Alberto Melegrana. Allora si chiamava la Caffetteria.

Personaggio eclettico: dava il buongiorno ai pesaresi, alla mattina, con un gallo che metteva fuori dall’entrata del locale. E ai tempi del bar Ducale aveva aperto anche il "Pinocchio", ristorantino in piazza Antaldi, dietro la fondazione Cassa di Risparmio, assieme ad uno dei suoi amici del cuore, Bobo Gori, al quale era legato anche dalla grande passione sportiva per l’Inter: Flipper per anni ha avuto l’abbonamento alle partite dei neroazzurri.

Non era solo un barman, Flipper, perché era anche un cuoco e nasceva all’interno di una grande scuola cittadina, quella del bar Del Fiore della famiglia Gorini: dopo l’avventura in piazza aveva aperto per tre anni un ristorante accanto all’hotel Excelsior, il Frederic, quindi aveva lavorato al "Divina" di Montecchio, all’Ostaria del Castello a Gradara ed all’hotel Majestic in viale Trieste con la figlia Lucia, avuta dal primo matrimonio con Carla Penserini, famiglia di costruttori ed anche titolari di alcuni hotel tra cui l’attuale Charlie, in viale Trieste. Paolo Floriani, per tutti Flipper da un paio di anni non usciva quasi più di casa, se non con gli amici di gioventù.

La sua scomparsa ha destato commozione in città anche perché Flipper era una figura era trasversale: era conosciuto per il suo estro e per la sua empatia un po’ da tutti. "Un grande dolore per me – dice la moglie Anna Paolucci – perché con lui ho trascorso trent’anni della mia vita anche se il finale di questo uomo molto allegro e simpatico, è stato doloroso e difficile". "Mi dispiace tanto – dice Silvano Andruccioli, per tutti Gibas –, provo un grande dolore. Eravamo amici. Se n’è andato un gentiluomo, un signore e soprattutto un talento nel suo lavoro. Lo ricordo nel cuore".

I funerali si svolgeranno domani alle 15.30 partendo dalla camera mortuaria dell’ospedale. La cerimonia frunebre nella chiesa di Villa San Martino.

m.g.