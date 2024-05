"Eco museo Ardizio", presentato un progetto per valorizzare tutti i tesori del colle

Si chiama "Eco Museo Ardizio" il progetto presentato dalla guida turistica pesarese Patrizia Bucci per la realizzazione di un museo diffuso capace di valorizzare le peculiarità del colle Ardizio, in cui sono presenti aree archeologiche, ricchezze naturalistiche e luoghi storici. "Da anni ascolto quelle che sono le aspettative che hanno i turisti quando vengono a Pesaro – dice Bucci – che scelgono il nostro territorio perché qui possono trovare tranquillità e quella bellezza composta da piccoli borghi, luoghi autentici, residenze storiche, un paesaggio che spazia dal mare alla collina ed anche prodotti genuini. Se il colle San Bartolo ha ricevuto giustamente il riconoscimento di riserva naturalistica ora è arrivato il momento di accendere i riflettori sull’Ardizio, che può vantare aree archeologiche come la Necropoli di Novilara, ville storiche come Villa Guerrini e Villa Cattani Stuart, luoghi naturalistici di grande bellezza, come il bosco di San Nicola, ma anche locande storiche. Per questo abbiamo pensato di mettere insieme tutte queste realtà e di ideare un Eco Museo, senza confini, per raccontare questo territorio valorizzandone l’identità".

Un progetto sposato da Alleanza Verdi e Sinistra, per cui Bucci è candidata in consiglio comunale alle prossime amministrative ed accolto anche nel programma della coalizione di centro sinistra, come spiega l’assessora alla Sostenibilità, Maria Rosa Conti, anche lei candidata per Avs: "Questo progetto voluto dai Verdi è stato recepito nel programma – dice -. I prossimi passi per realizzarlo saranno mettere a sistema tutte le realtà del territorio presenti e reperire i fondi per la messa in opera. Credo sia importante che il Comune investa direttamente in questo progetto e poi troveremo ulteriori risorse anche partecipando a bandi europei". Ad entrare nel dettaglio dei "luoghi" che andranno a comporre l’Eco Museo Ardizio, sono stati Andrea Fazi, guida naturalistica ambientale, che ha spiegato come "la zona abbia un patrimonio vegetale e geologico di grandissimo valore, che va raccontato alle persone che vengono a visitare Pesaro" e Jacopo Maineri, guida ambientale escursionistica, che ha ricordato come sia "importante creare una rete sentieristica anche sull’Ardizio, proprio come è stato fatto sul San Bartolo". A concludere, Laura Cerri, archeologa, che ha parlato dell’importanza di valorizzare e mettere in rete il sito archeologico della Necropoli Picena di Novilara, la valle dei condotti e l’acquedotto romano, tutt’ora in funzione, con una lunghezza di circa 10 km, il sentiero Santa Croce e la Fonte Sajano, dove si ipotizzi passasse il tracciato della via Flaminia. Alice Muri