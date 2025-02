Ecografia mancata, l’Ast: "L’86enne dal privato per scelta sua"

Per l’ecografia all’addome non c’era posto, per l’ecografia alla spalla, probabilmente immaginando il risultato, non è stata fatta neanche la ricerca. Così l’86enne che si era rivolto in via Nanterre per prenotare gli esami ha deciso di andare dal privato. E questo, secondo l’Ast, dipende da una sua "scelta autonoma". E’, in estrema sintesi, la posizione spressa dall’Azienda sanitaria in seguito al caso segnalato dal pensionato pesarese che si era rivolto allo sportello del distretto per prenotare un esame. "Non risulta che l’utente abbia mai richiesto la prestazione per l’ecografia alla spalla – dice l’azienda sanitaria –. Lo stesso invece ha richiesto un’ecografia all’addome con classe di priorità P, da effettuare entro 120 giorni dalla data della ricetta che è l’11 febbraio 2025. Non avendo trovato posto l’operatore lo ha inserito il lista di presa in carico per essere richiamato entro il predetto termine". Quindi il dato di base è che il posto non c’era, come riferito dall’86enne, che aveva richiesto inoltre di poter effettuare la prestazione in via Nanterre e a cui l’operatrice "ha fatto presente che non vi fossero slot disponibili", ovvero possibilità di prenotazione in tal senso.

Secondo l’Ast il paziente dunque, come prevedono le procedure, avrebbe dovuto "attendere la chiamata di un operatore solo per l’ecografia all’addome". Non sapremo mai se quella chiamata sarebbe arrivata, perché nel frattempo l’86enne si è risolto, come tanti, ad andare dal privato. "Per una sua scelta" dice l’Ast. Prendiamo atto.

In merito alla Radiologia di via Nanterre l’Ast Pu precisa inoltre: "Non ci sono cambiamenti all’assetto organizzativo della struttura, come abbiamo già spiegato per la parte relativa allo screening della mammella. A cambiare sono aspetti puramente organizzativi (pensionamenti, sostituzioni, malattie) che non incidono sul numero di prestazioni, in questo caso ecografie, dunque sull’offerta disponibile per gli utenti, che possono chiamare il Cup o rivolgersi agli sportelli". Così l’Ast.