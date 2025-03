Economia circolare con Skye & Windel

Noi della classe IB, abbiamo deciso di approfondire la tematica dell’ economia circolare, poiché, grazie ai materiali didattici degli organizzatori del Progetto “Gormiti”, siamo stati incuriositi da alcune informazioni, di cui non avevamo conoscenza: ad esempio con il riciclo di lattine si possono creare oggetti di diverso tipo e di grandezza maggiore, rispetto alla lattina stessa; oppure nella fabbrica di smaltimento della plastica esistono dei macchinari che la selezionano e la dividono in base al colore e alla forma. Per trattare questi argomenti abbiamo visto un video realizzato dallo staff del progetto, che, oltre a essere divertente e molto istruttivo, è

stato utile per il quiz che ci è stato proposto in seguito, al termine del quale sono state selezionate due nostre classi che si sfideranno con scuole provenienti da tutta Italia in occasione dell’evento finale.

Tommaso Bonci, Crishelle Dalisay, Margherita Gallinaro, Matteo Morri, classe I B