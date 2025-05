Economisti e dazi trumpiani

Gli effetti economici attuali e attesi delle politiche tariffarie USA dal Liberation day in poi saranno domani al centro di un incontro in ateneo dal titolo “Dopo i dazi di Trump“, organza in collaborazione con la Società Italiana di Economia. L’aggressiva politica commerciale innescata dall’amministrazione statunitense verrà inquadrata nel contesto più ampio delle trasformazioni in atto dei movimenti internazionali di merci, servizi e capitali.

Appuntamento alle ore 11,30 a Palazzo Battiferri, in Aula Blu. Gianmarco Ottaviano (Università Luigi Bocconi) metterà in evidenza come i dazi imposti dall’Amministrazione USA perseguano numerosi e, in alcuni casi contrastanti obiettivi, finendo per mettere sotto pressione sia gli Stati Uniti che le altre economie in un contesto di insopprimibile interdipendenza. Giorgia Giovannetti (Università di Firenze) sottolineerà come i dazi possano ripercuotersi in modo diverso a seconda che le economie/imprese siano più esposte sul fronte degli approvvigionamenti di input intermedi o dei mercati di sbocco.

Antonello Zanfei (Università di Urbino) metterà in luce come i dazi possano innescare processi di rilocalizzazione della produzione che ben difficilmente avvantaggeranno gli USA, mentre potranno inceppare le catene globali del valore a danno anche di altri Paesi. Giuseppe Travaglini (Università di Urbino) illustrerà come le politiche tariffarie non solo risultino inefficaci nel correggere il disavanzo, ma possano addirittura aggravarlo nel medio-lungo periodo, con implicazioni negative per la crescita economica e l’inflazione. Annamaria Simonazzi (Università di Roma, La Sapienza) esaminerà le conseguenze della politica dei dazi sul ruolo del dollaro nel sistema finanziario internazionale e le ripercussioni sull’economia e sulla struttura produttiva degli USA e dei loro partner commerciali.