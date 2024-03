Ecovolontari all’opera

Il gruppo degli ‘Ecovolontari’ di Mondavio ha redatto il proprio calendario di primavera, che prevede dal 16 marzo al 17 giugno quattro interventi a salvaguardia dell’ambiente. Il primo è in programma per sabato 16 marzo, dalle 10 alle 13, con la raccolta dei piccoli Raee (i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) che avverrà al parcheggio dietro al Bar Schiaroli nella frazione di San Filippo. Domenica 21 aprile sarà la volta, dalle 10, a San Michele al Fiume, dell’iniziativa ‘Mozzicone Zozzone’; mentre il 3 giugno, nel capoluogo andrà in scena la giornata ‘Non si spreca’ con 200 doggy bag disegnate dai bambini per i ristoranti locali e una mostra sui 5 anni di attività degli ‘Ecovolontari’. Il 17 giugno, poi, sarà la volta della quarta edizione di ‘ComposTiAmo’ al mercato del lunedì di San Michele con informazioni e consegna di una compostiera a tutti gli interessati.

s.fr.