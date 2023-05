Eden viaggi, la nuova strategia Ecco le vacanze senza fronzoli: il viaggiatore se le gestisce da solo

"Adesso tutti al mare" oppure "adesso tutti a nanna", oppure "c’è l’animatrice che balla la danza del ventre". Come accade nei villaggi turistici. Eden viaggi rovescia il tavolo delle vacanze e passa a quelle "senza fronzoli". Il tutto attraverso uno spot che partirà da domani, domenica, e che andrà avanti per cinque settimane in tutte le reti nazionali televisive. Poi una settimana di stop per poi riprendere per altri sette giorni. Il giro di boa è stato annunciato ieri mattina nella nuova sede del brand del gruppo Alpitour a pochi passi dall’uscita del casello autostradale. Ad illustrare questa svolta ai circa trecento dipendenti che lavorano su Pesaro, è arrivato da Milano Tommaso Bertini direttore marketing che era accompagnato da Massimo Mariani responsabile del progetto.

Nella sostanza è il giro di boa di boa di Eden Viaggi, la quale era particolarmente legata ai villaggi vacanze, e ora invece passa e va a caccia di un altro genere di viaggiatore "quello più leggero", come è stato illustrato ieri mattina. Nella sostanza uno si prende una meta, sceglie il tipo di locazione che più desidera, compreso l’hotel, dopodiché tutto il resto se lo gestisce come vuole.

Quindi se uno vuole fare un giro in bici per Calcutta per andarsi a mangiare una pizza, oppure a Sharm, la vacanza fondamentalmente se la costruisce da solo. E naturalmente il tipo di spesa ha un’altra consistenza come base di partenza. "Il tutto però tenendo presente che comunque la clientela è assistita da un gruppo come Eden Viaggi-Alpitour anche per quanto riguarda eventuali problemi che nel corso di una vacanza possono accadere", dicono gli uomini di Eden Viaggi. La svolta del marchio nato a Pesaro e fondato da Nardo Filippetti è arrivata dopo una ricerca di mercato. Le basi di Alpitour in Italia sono tre: una è quella di Torino, un’altra è a Milano e la terza, e cioè quella legata ad Eden Viaggi, è e resta a Pesaro. Non viene escluso da parte dei ridigenti di Alpitour una possibile collaborazione che corra in senso inverso e cioè quella di portare turisti in città – alcuni hotel sono convenzionati con il gruppo – soprattutto in vista di Pesaro Capitale della Cultura 2024. Va detto che il gruppo ha una sua compagnia aerea che si chiama "Neos".

m.g.