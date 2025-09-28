Edicola votiva riparata. Festa alla faccia di vandali

Giornata di festa oggi per la comunità di Ripe, frazione di Montelabbate. Il ritrovo è fissato per le 16.30 sul sagrato della chiesa di San Marco per la celebrazione della messa e per collocare la nuova immagine del Sacro Cuore nell’edicola votiva all’incrocio con via Cannelle. La celebrazione dà compimento a una promessa fatta dal sindaco Roberto Rossi a luglio a nome della comunità locale, all’indomani di un atto vandalico che ha danneggiato la piccola edicola votiva e ha mandato in frantumi la statua del Sacro Cuore conservata al suo interno. Dura fu la reazione nei confronti dell’accaduto da parte del sindaco, che stigmatizzò l’episodio come un’offesa non solo nei confronti dei credenti, ma anche verso l’intera comunità. Appassionato cultore di storia locale, Rossi aveva fatto un richiamo anche al valore delle edicole votive, definite come un segno di fede, ma anche di amore verso la propria storia e le proprie tradizioni. Per questo aveva promesso di impegnarsi per riparare la cappellina nel migliore dei modi, rimettendo al suo posto il simbolo religioso che la abitava, e al contempo aveva annunciato, una volta completato l’intervento, di organizzare una giornata di festa con tutta la comunità per "confermare la nostra fede in quel modello di civiltà che ha nel rispetto dell’altro e delle cose di tutti il suo cuore". E oggi pomeriggio è giunto il momento.

Sul colle di Ripe si terranno la messa e la processione che saranno presiedute dal parroco di Morciola, don Salvatore Parisi. Alla celebrazione religiosa seguirà un momento di festa e di convivialità nel prato della parrocchia. Un momento di fede, ma anche di valorizzazione della memoria locale. "Le edicole votive possono essere annoverate a pieno titolo tra il patrimonio storico da salvare – sostiene il sindaco – . Sono testimonianze di un mondo scomparso, popolato di gente animata da un senso religioso semplice ma profondo, capace di scorgere nel più piccolo fatto della propria esistenza una corrispondenza celeste". Per questo, sono parte di una comunità.