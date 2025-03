Edificabilità al Campus, per ora resta tutto fermo: e Andreolli continua a dire no

Edificabilità al Campus scolastico di via Nanterre: nulla è da dare per scontato. Per ora, però, non c’è nessuna intenzione né da parte di privati, né da parte del Comune e nemmeno da parte della Provincia di edificare nulla. E’ quanto emerso in Consiglio comunale, ieri, dopo la risposta dell’assessore Andrea Nobili all’interrogazione "Progetto di nuova edificazione nell’area del campus scolastico - chiarimenti e posizione dell’Amministrazione comunale", tema presentato dai consiglieri Andreolli, Malandrino, Boresta, Canciani, Redaelli, Corsini, Marinucci, Dallasta, Bartolomei, Lanzi e Marchionni.

"Il comparto edificabile al Campus – ha spiegato Nobili – parte dal parcheggio (l’ultimo di via Nanterre) fino all’area di via Solferino, dietro il distributore che è tutta una grande area verde con in mezzo una casa. Ecco quell’area è un comparto unico, non diviso, su cui hanno diritto di costruire un gruppo di privati, la Provincia e il Comune. Se lì si dovesse fare qualcosa, tutti e tre i soggetti dovrebbero mettersi d’accordo. Ma ad oggi non esiste alcun progetto di edificabilità su quell’area".

L’opposizione ha chiesto se in passato ci fosse stato l’interesse a costruire da parte dei privati o della Provincia. "Solo da parte dei privati, nel 2023 – ha detto Nobili –, ma s’è fermato tutto perché non erano poi così convinti di avviare il percorso".

Poi Nobili, puntualizza: "Le interlocuzioni sono avvenute nel 2023 dopo la presentazione dei proprietari privati di una richiesta di variante urbanistica per la suddivisione del comparto fra pubblico e privato, al fine di migliorare la fattibilità di attuazione delle previsioni urbanistiche dell’area. Ma gli stessi privati non erano tutti d’accordo e quindi non sono andati avanti". Infine l’opposizione ha chiesto quale fosse la visione della giunta Biancani su quel comparto: "L’attuale amministrazione è disponibile a valutare anche un’ipotesi di variante che escluda l’intervento unitario, purché la proposta sia in linea con le esigenze di interesse pubblico come quelle oggetto di confronto con l’amministrazione provinciale e correlate all’implementazione o alla migliore fruibilità degli spazi scolastici".

Nonostante i chiarimenti ottenuti, il consigliere comunale Andreolli ha ribadito "il suo più deciso no a qualsiasi ipotesi di ulteriore edificazione al Campus scolastico"

Solidea Vitali Rosati