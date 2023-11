"Edificio troppo brutto per essere in piazza"

Prosegue la battaglia del gruppo di cittadini di San Lorenzo in Campo che da marzo chiedonoche siano ridotte le dimensioni dell’edificio ad uso pubblico e in parte privato per la Bcc in costruzione nella centrale piazza Verdi al posto delle ex scuole medie, demolite nel 2019.

Per dare più forza alla loro protesta (sempre respinta dall’amministrazione comunale) ha coinvolto anche Italia Nostra Onlus, l’associazione di salvaguardia dei beni culturali, artistici e naturali. A chiarire gli ultimi aspetti della vicenda sono Agnese Ridolfi, Dianora Barberini, Ersilia Tenti, Antonio Barbadoro e Bruno Montesi, che ad inizio primavera hanno indetto anche una raccolta firme contro il progetto che ha avuto 144 adesioni. E il loro intervento proprio in questi giorni ha una precisa motivazione, perché da poco più di una settimana sono ripresi i lavori di costruzione dell’immobile, dopo uno stop di quasi un anno perché la ditta appaltatrice si era fermata in attesa dei decreti ministeriali di adeguamento dei prezzi delle materie prime e delle lavorazioni.

"Un anno di stop in cui poteva essere valutata una migliore progettualità – evidenziano i cinque cittadini – e invece l’amministrazione comunale e il progettista, sordi a qualsiasi richiesta o suggerimento, intendono proseguire nel loro ‘alieno’ progetto che ha raccolto l’enorme dissenso dei laurentini, della gente del circondario e dei turisti che frequentano San Lorenzo, rimasti interdetti nel vedere nella piazza del paese tale scempio urbanistico".

"La sezione di Italia Nostra di Fano e Pesaro – aggiungono - si é accertata di come sia stato possibile realizzare questa costruzione architettonicamente non compatibile con il contesto urbanistico circostante e, esaminata la documentazione, si è confrontata con la Sovrintendenza chiedendo la sospensione dei lavori e la revisione del progetto; ma ad oggi non ci risulta che siano pervenute risposte in merito alle osservazioni e alle istanze formulate".

La conclusione di Ridolfi, Barberini, Tenti, Barbadoro e Montesi è perentoria: "San Lorenzo in Campo non merita questo ‘fuoriscala’ impattante con lo sfondo dello storico borgo. Per quanto ci riguarda continueremo con la nostra iniziativa volta alla modifica del progetto e invitiamo i concittadini ad una maggiore partecipazione e impegno civico, facendo sentire la voce di tutti in merito a una scelte destinata ad incidere sulla vivibilità attuale e futura del nostro paese".

Sandro Franceschetti