Edilizia sovvenzionata Via alle domande

Il Comune di Terre Roveresche ha emanato un avviso pubblico di invito a presentare le domande per la formazione della graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. La scadenza dei termini per le istanze è fissata per il 22 marzo. Tra i requisiti necessari ci sono quelli di possedere la residenza o prestare l’attività lavorativa nel territorio comunale e avere un Isee del nucleo familiare non superiore a 12.200 euro, aumentato del 20% per le famiglie monopersonali. Tutte le info sono disponibili sul sito web del Comune.