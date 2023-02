’Edita’, secondo atto Il presidente Gragnola presenta le novità

Dalla prima alla seconda edizione, senza soluzione di continuità. E’ annunciando il vincitore di Edita 2022 (la cui premiazione ufficiale si terrà domani alle 17.30 nella

sala di Rappresentanza

in via Montevecchio dove l’autore presenterà il suo libro, che sarà regalato ai presenti) che il presidente della Fondazione Carifano Giorgio Gragnola ha presentato anche le novità della seconda edizione del premio letterario con cui "abbiamo voluto stimolare il territorio per cercare nuovi talenti e nuovi scrittori e favorire la pubblicazione di romanzi e poesie".

E’ il romanzo "Come luna di giorno" del 46enne Carlo Ferrari il vincitore del bando (a cui hanno partecipato 10 candidature: 2 di poesia, 5 di racconti, 1 romanzo e 2 produzioni a tema storico) che metteva in palio la pubblicazione del libro e 500 euro in contanti al vincitore. Nell’annunciare la conclusione di questo primo percorso, Gragnola ha anche presentato la nuova edizione del bando 2023, aperta fino al prossimo 31 luglio: la novità è l’introduzione del limite di età per i partecipanti (dovranno essere rigorosamente under 30) e il fatto che le produzioni ammesse sono limitate a racconti e romanzi.

Due i filoni letterari

come due i premi pecuniari: 1000 euro al vincitore

e 500 euro al secondo classificato.