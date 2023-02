Edith Bruck e l’orrore della Shoah

URBINO

Il racconto senza fine degli orrori della Shoah portato avanti da Edith Bruck incontra gli alunni del Liceo Raffaello di Urbino. L’assemblea d’istituto è stata dedicata al tema della Memoria, ma quest’anno i rappresentanti degli studenti hanno deciso di andare più a fondo, invitando la scrittrice ungherese naturalizzata italiana, una dei soli 12 sopravvissuti ad Auschwitz ancora in vita presenti nel Paese, a parlare della propria esperienza in videoconferenza. "Si è detta subito disponibile – spiega il dirigente scolastico, Daniele Piccari –. I ragazzi si sono preparati su alcuni suoi libri, leggendone degli estratti, e, a partire da quelli, le hanno sottoposto riflessioni e considerazioni". A spiegare la rilevanza dell’incontro sono stati i rappresentanti stessi: "Non parliamo con una persona che ha studiato la Shoah, ma con una che l’ha vissuta e questo è importante". Dalla deportazione da un piccolo paese in Ungheria "in cui noi famiglie ebree, fino al 1942, avevamo vissuto quasi normalmente", al breve ritorno a casa dopo la liberazione, assieme alla sorella e a cinque fascisti ungheresi "che ci implorarono di portarli con noi e a cui Adele non volle dire no, per non alimentare odio e vendetta", Bruck ha raccontato le proprie vicissitudini. "A portarci via furono gli ungheresi e sentirsi insultare nella nostra lingua madre fu terribile. Fummo separati subito dai nostri genitori, passando per sei campi di lavoro e sterminio in un anno: sopravvissute alle marce della morte, nell’ultimo ci incaricarono trascinare dal terreno verso la “tenda della morte“ uomini che ormai erano solo scheletri. Come desiderio finale, mi chiesero di raccontare quell’orrore anche per loro e così ho fatto. È passato tanto tempo, ma Auschwitz non passa mai".

Nicola Petricca