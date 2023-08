Edizione Record da "30mila Presenze" a Fano: Paese dei Balocchi con Pino Insegno

"E’ stata l’edizione dei record. Abbiamo stimato almeno 30mila presenze nell’arco delle quattro giornate del Paese dei Balocchi". Così Michele Brocchini, presidente dell’omonima associazione culturale fanese che da 19 anni organizza, a Bellocchi, la festa che trasporta grandi e bambini nel mondo fatato di Pinocchio. "Tanti i partecipanti da fuori città – prosegue – e tanti i turisti che hanno tarato le vacanze sulle date della manifestazione, soggiornando a Fano e dintorni, per prendervi parte. Grande lo sforzo organizzativo, ricompensato da un’ancor più grande soddisfazione. Voglio rinnovare il ringraziamento ai 180 volontari che hanno profuso tutto il loro impegno per la migliore riuscita dell’evento". Il talento è stato il tema portante dell’edizione 2023. E il talento dei volontari con le magliette arancioni (tra le quali da sempre spicca come una perla rara la comandante del corpo di Polizia locale AnnaRita Montagna) "è tanta parte negli entusiasmanti risultati della manifestazione appena conclusa - sottolinea Brocchini - e un potente incentivo in vista del prossimo anno e dell’importante traguardo simbolico qual è la ventesima edizione".

Quest’anno la manifestazione caratterizzata dai racconti di Geppetto nella Balena, laboratori e giochi a tema ambientale e le magie di Mangiafuoco e della Fata Turchina ha proposto un programma ancora più ricco, fatto di musica dal vivo, spettacoli teatrali, giochi, laboratori creativi, approfondimenti, spazi per esperienze innovative e incontri con personalità di vasto richiamo come nel caso di Pino Insegno, il famoso comico, attore, doppiatore e conduttore che è stato il sindaco del Paese dei Balocchi 2023. "Un’offerta stimolante nel suo complesso e per l’intera famiglia - continua Brocchini -, ispirata alla tutela dell’ambiente, ai modelli di vita sostenibili, al socale e alla solidarietà. Una solidarietà concreta, come dimostra la raccolta di fondi ‘Meravigliosa’, dal nome del Cd nato dalla collaborazione tra Il Paese dei Balocchi, il cantautore Tony Bungaro, il musicista fanese Marco Pacassoni e gli alunni e le alunne della primaria Tombari. Il ricavato dall’iniziativa, che prosegue, andrà a favore della materna Il Quadrifoglio, a Forlì, colpita dall’alluvione in Emilia Romagna".

ti. pe.