Educare alla cura del pianeta a Pesaro: Festivalino dell'Ambiente

Venerdì 6 e sabato 7 ottobre ci sarà la seconda edizione del Festivalino dell’Ambiente. Una due giorni a misura di bambine e bambini, in cui tra la Biblioteca San Giovanni e il Parco Miralfiore di Pesaro si alterneranno passeggiate, laboratori e spettacoli teatrali per alimentare uno sguardo attento alla cura del pianeta. Il tema di quest’anno è l’importanza delle api e l’impollinazione fondamentale per la biodiversità e la qualità dell’aria. A organizzarlo è la Fondazione Wanda Di Ferdinando insieme ad altri enti del territorio, la rassegna si realizza anche grazie il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, con il contributo tecnico di Aspes e gode del Patrocinio del Comune di Pesaro. L’iniziativa, premiata dalla Rete dei Comuni Sostenibili durante il CaterRaduno2023 come buona pratica, prevede un ricco programma per sensibilizzare al futuro e ai diritti delle prossime generazioni e di quanti, già ora, pagano le conseguenze della crisi climatica.

"Conoscere i luoghi che abitiamo – dichiara Claudia Mallamaci, referente del coordinamento organizzativo – è di per sé un atto educativo". Gli appuntamenti, ideati per le bambine, per i bambini e per le loro famiglie saranno completamente gratuiti, ma è necessaria la registrazione (info@fondazionediferdinando.org oppure 0721 371516).

"Il Festivalino è l’espressione di una tessitura di relazioni – afferma Federica Maria Panicali, presidente della Fondazione Wanda Di Ferdinando -. La nostra missione è l’operare con la comunità, essere un catalizzatore di risorse non solo materiali, capace di coinvolgere i diversi attori e creare con loro percorsi interessanti". Presenti in conferenza stampa gli assessori del Comune di Pesaro Luca Pandolfi, Camilla Murgia e Maria Rosa Conti che hanno ringraziato per l’attenzione alla tematica, ricordato l’impegno dell’Amministrazione in tal senso e dato supporto alla manifestazione come occasione per rendere protagonisti i più piccoli. Coinvolti a questo evento anche le associazioni la Lupus in Fabula, Strada San Germano Aps, LiberaMusica, il Quartiere Centro e il Coordinamento Pedagogico del Comune. Nei luoghi della kermesse ci saranno delle stampe realizzate dall’illustratrice Agnese Franchini in esclusiva per il Festivalino. Con una libera donazione le stampe saranno acquistabili. Il ricavato andrà a finanziare la messa a dimora di nuovi alberi in città.

Beatrice Terenzi