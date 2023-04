Educatore e impiegato amministrativo

Importante azienda di Pesaro, specializzata nel settore dell’arredamento, cerca impiegato da inserire nell’area marketing. Requisiti: preferibile conoscenza di copywriting ottimizzato per la SEO, e-mail marketing, strumenti di grafica (Es. Canva), utilizzo Social Network (FacebookInstagramPinterest). Per candidarsi inviare curriculum dettagliato a [email protected] indicando nell’oggetto il riferimento dell’annuncio di interesse, ovvero: CPU11. Per la stessa azienda, si cerca un addetto all’amministrazione da inserire tramite un percorso di stage. Requisitii: laurea in economia, minimo di esperienza nel settore e conoscenza del pacchetto Office (soprattutto Excel). Riferimento: CPU09.

Centro estivo organizzato da associazione che opera nel settore dell’educazione a Pesaro offre contratto di lavoro a tempo determinato da giugno a settembre, orario dalle 8 alle 12.30, presso il Parco Miralfiore. Requisiti: esperienza nel settore educativo. Per candidarsi telefonare 329 4473287 inviare curriculum a [email protected]