Educazione finanziaria delle imprese, l’Ateneo aiuterà le aziende

Educare alla conoscenza dei mercati finanziari e dei loro funzionamenti per creare realtà imprenditoriali più solide. Con questo scopo era nato nel 2024 il corso “Educazione finanziaria delle imprese“, lanciato dall’Università di Urbino in collaborazione con la Banca di credito cooperativo di Pesaro e che l’Ateneo riproporrà dal 4 febbraio, stavolta insieme a Bcc del Metauro. Il master si articolerà in otto lezioni, una a settimana fino al 27 marzo, in orario pomeridiano, e sarà rivolto a clienti e soci della Bcc del Metauro, piccoli e medi imprenditori prevalentemente, ma anche privati che vogliano approfondire tali temi.

Gli incontri si svolgeranno in presenza nelle sedi di Lunano o Fossombrone, a seconda delle preferenza espressa dai partecipanti, in via eccezionale e in caso di particolari impedimenti potranno essere seguiti anche online. "La conoscenza dei mercati finanziari non è così diffusa come ci si potrebbe aspettare – commenta il rettore, Giorgio Calcagnini –. Lo scopo dell’Ateneo è formare e il corso si pone in quest’ottica: ringrazio Bcc del Metauro per sostenerlo, la professoressa Giovanna Giombini, che lo coordina, e il prorettore alla Terza missione, Fabio Musso, protettore alla Terza missione".

Gabriella Mariani, direttrice generale di Bcc del Metauro, spiega che diffondere la cultura finanziaria "tra i nostri clienti e soci è una delle finalità della banca. Il mercato è in continua evoluzione, essere aggiornati è un dovere. Il master avrà tratterà anche di finanza sostenibile, sempre più rilevante pure nella concessione del credito. C’è tempo fino al 26 gennaio per iscriversi, al link www.metauro.bcc.it/questionari/default.asp?i_menuID=75150 o ai nostri sportelli".

Il corso, pensato dalla prof Giombini, era stato anche premiato in quanto esempio di come l’università riesca a trasmettere all’esterno conoscenze utili, ha spiegato il prorettore Musso, aggiungendo: "Le nozioni in campo finanziario sono fondamentali da acquisire e aggiornare continuamente. Ringrazio a Bcc del Metauro, che ha creduto nel progetto e dimostra di essere vicina ai propri clienti". Infine, la prof Giombini ha spiegato i temi che si tratteranno: "Cominceremo dalla cultura finanziaria, cosa sia, quali siano le prospettive di base e il suo legame con la performance d’impresa. Nella seconda lezione, il prof Musso parlerà di digitalizzazione, con focus su marketing e mercati finanziari, mentre nella terza il prof Alessandro Berti tratterà di “Adeguati assetti: obbligo legale e declinazione operativa“. Queste le altre lezioni: “Analisi di mercato, trend provinciali, specializzazione settoriale e sfide dell’economia marchigiana“, “Economia comportamentale, euristiche e decisioni finanziarie“, “Il bilancio di esercizio come strumento informativo“, “La finanza sostenibile e i criteri ESG“, “Il fabbisogno finanziario dell’impresa: fonti interne ed esterne“".

Nicola Petricca