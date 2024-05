Educazione finanziaria in Ateneo. Tanti imprenditori ad ascoltare

Giornata di studi sul tema dell’educazione finanziaria ieri in ateneo. E una prossima iniziativa divulgativa aperta a tutti gli studenti: nel progetto di Terza Missione “Percorso di Educazione Finanziaria per le PMI del territorio“, sono intervenuti il professor Donato Masciandaro dell’università Bocconi, Francesco Gaetano, active senior della Commissione Europea e gli economisti di Bankitalia Paolo Finaldi Russo e Sabrina Ferretti. L’appuntamento ha avuto un buon successo, con oltre 60 iscritti dal mondo imprenditoriale del territorio su un’aspettativa di circa la metà. La responsabile della Carlo Bo, professoressa Germana Giombini ha inoltre annunciato che, entro l’estate, sarà realizzato un altro corso, rivolto a tutti gli studenti Uniurb, non solo di economia, che darà le competenze finanziare di base utili per la propria vita professionale e la gestione del proprio patrimonio, nonché sulla conoscenza dei contesti finanziari e della previdenza.

g. v.