Educazione in Natura, raduno nazionale. Tre giorni di escursioni e dibattiti sulle Cesane

La natura incontaminata delle Cesane per parlare di educazione all’aria aperta. È ciò che accadrà questo fine settimana, in occasione del raduno nazionale del Comitato Promotore di Educazione in Natura, che avrà luogo da venerdì a domenica alla sede dell’associazione L’Albero Maestro, in via Molino del Duca 8.

Nell’ambito della tre giorni, che vedrà convergere a Urbino rappresentanti di realtà di tutta la penisola attive nell’educazione dei più piccoli in ambienti naturali, ci sarà un convegno pubblico, sabato 28 dalle ore 9,30 fino alle 17,30 nel monastero di Montebello, ospiti della Fondazione Girolomoni. Il titolo del dibattito è ‘Educazione e Natura: un’offerta pubblica possibile? Buone pratiche pedagogiche e normative future per una crescita sostenibile’, e vi interverranno docenti universitari, insegnanti, avvocati, sviluppatori sociali. "Divieto del cellulare, voti si o voti no, rispetto, serenità, studi in aula, esplorazioni all’aperto, uso della tecnologia, educazione ambientale, sono solo alcuni dei molti aspetti – dicono gli organizzatori - su cui si dibatte per rinnovare un sistema scolastico in difficoltà. In questi ultimi anni l’istruzione ha mostrato limiti strutturali rispetto ai cambiamenti, le scuole nel bosco non fanno più paura e natura, ambiente e sostenibilità sono sempre più obiettivi cari a tutti. Di tutto ciò parleremo al raduno e in particolare al convegno di sabato".

Il Comitato di Promozione dell’Educazione in Natura, fondato nel 2017, vede unite molte realtà italiane che si occupano quotidianamente di educazione all’aperto, tra cui l’associazione urbinate L’albero Maestro, che dal 2016 propone iniziative educative tra i prati e l’aria pura delle Cesane. Il convegno dedicherà la mattina all’ambito legislativo, il cui obiettivo è di tracciare quei percorsi che favoriscono o permettono lo sviluppo di progettualità educative e didattiche indipendenti e in natura e la collaborazione tra queste e la scuola e le Pubbliche Amministrazioni. Il pomeriggio si parlerà di pedagogia e del dialogo tra educazione in natura e istruzione pubblica, con esempi delle collaborazioni già in essere e in fase di sviluppo. Info e contatti: info@lalbero-maestro.it.

Giovanni Volponi