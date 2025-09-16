Educazione per i più fragili. Aiutate 500 famiglie

Orari di apertura prolungati degli asili nido, sportelli d’ascolto per le famiglie, momenti di confronto con psicologi, laboratori dedicati ai più piccoli e percorsi formativi per gli educatori. Sono questi alcuni dei risultati raggiunti dal progetto "C’era una volta", che in tre anni ha coinvolto oltre 500 famiglie a livello regionale, di cui 30 nella nostra provincia con l’obiettivo di potenziare ed integrare i servizi educativi dedicati ai bambini nella fascia d’età 0-6 anni, per offrire loro nuove opportunità indipendentemente dal territorio dove vivono o dalla loro situazione familiare.

Un progetto sviluppato dalla cooperativa Labirinto (ente capofila) insieme ad altri partner, tra cui 12 ambiti sociali territoriali, Comuni, cooperative ed associazioni e finanziato grazie all’impresa sociale "Coi i Bambini" nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. "C’era una volta – dice Davide Mattioli, presidente di Labirinto – è un progetto rivolto in particolare a famiglie fragili dove i figli non frequentano i servizi educativi esistenti. Un progetto che ha permesso di superare gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale".

In tre anni, come spiegano Giorgia Percetti, responsabile settore età evolutiva e giovani di Labirinto e Chiara Galli, coordinatrice progetto "C’era una volta", nella nostra provincia sono stati potenziati gli orari di apertura di 2 nidi comunali, uno a Cartoceto ed uno a Pesaro (l’asilo Nuvole di Cotone di Borgo Santa Maria). "E’ stato prolungato l’orario pomeridiano – spiegano - il sabato mattina sono stati attivati gratuitamente uno Spazio gioco a Pesaro e un Tempo per le famiglie a Cartoceto, servizi dedicati principalmente a bambini che non sono rientrati nelle graduatorie di accesso ai nidi d’infanzia. Inoltre nel comune di Fano e di Cartoceto sono stati attivati sportelli di ascolto gratuiti per le famiglie e realizzati incontri formativi sul tema, che hanno visto 80 iscritti".

Oltre a queste attività, come spiega Andrea Tagliabracci, coordinatore pedagogico, "il personale educativo dei nidi dei comuni di Cartoceto e Pesaro ha avuto la possibilità di seguire un nuovi percorsi formativi". Per raccontare il valore dei tre anni di progetto, Labirinto ha deciso di organizzare, il prossimo sabato, 20 settembre, la giornata "C’era una volta… la festa!". Si inizia alle 10.30, con l’opera musicale "Onde" dedicata ai bambini nella fascia d’età 0-3 anni, che andrà in scena alla Musicoteca dei Piccoli al giardino di Santa Maria delle Fabbrecce 29. La replica, alle ore 16, dedicata ai bambini dai 3-6 anni. Nel pomeriggio piazza del Popolo sarà protagonista di laboratori ludici mentre il Parco dei Tigli di Borgo Santa Maria, dalle ore 15.30, ospiterà l’evento "C’era una volta… il gioco!". Tutte le attività in programma sono gratuite.