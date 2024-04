Educazione stradale sulle due ruote dedicata ai bambini

Oggi, dalle 10 alle 12, "In bici al Parco". L’appuntamento permetterà ai bambini dai 4 anni in su di percorrere i percorsi di educazione stradale per biciclette collocatati all’interno del Miralfiore. A dar loro indicazioni e informazioni, saranno gli agenti della Polizia locale e i volontari del gruppo comunale di Pesaro della Protezione civile che spiegheranno le norme essenziali del codice della strada e gli accorgimenti da usare per vivere in sicurezza la Bicipolitana di Pesaro. La partecipazione è gratuita, ai piccoli che interverranno sarà distribuita la t-shirt della Bicipolitana.