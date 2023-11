Effetto Sinner e Coppa Davis, pienone nei circoli tennis: "Ora è dura trovare campi liberi"

Pesaro, 29 novembre 2023 – “Più che l’effetto Sinner , noi abbiamo l’effetto Nardi". La battuta ci sta da parte del presidente del Tc Baratoff, Ronni Murrone. Perché l’astro nascente del tennis pesarese, da ieri impegnato nella Next Gen in Arabia Saudita, è un richiamo forte per tanti ragazzi che possono sognare di seguirne le orme e ha fatto da traino ancor prima della vittoria in Coppa Davis dell’Italia a distanza di 47 anni e dell’esplosione del fenomeno-Sinner. Ora nei due principali circoli pesaresi si registra un vero boom della racchetta.

Tutti pazzi per il tennis. Nelle foto piccole Sinner con la Coppa Davis e, a destra, il tennista pesarese Luca Nardi

"Il fenomeno è esploso durante le Atp Finals di Torino – racconta il vice presidente del Ct Baia Flaminia, Stefano Cesarini –. Il telefono del circolo squilla di continuo: o per iscrivere i figli alla scuola tennis ma anche per avere informazioni sui corsi per adulti. I nostri campi erano già pieni dai primi di settembre, ma a ottobre è stato davvero impossibile trovare ore libere per giocare. E adesso arrivano nuove persone, fra neofiti e chi gli è ripresa la voglia".

Il trionfo in maglia azzurra a Malaga è stato importante: "Sicuramente. Come sempre accade, c’è un ritorno quando un evento coinvolge emotivamente le persone – conferma Murrone dal Ct Baratoff –. La nostra scuola sta aumentando i suoi numeri, oggi siamo fra i 130 e 150 ragazzini, ma crescono anche le ore giocate da parte di gente che di solito non vedevamo. Me lo raccontano i nostri soci, che sono ormai arrivati a 250, che non trovano più i campi liberi per sfidarsi fra loro".

Tanto che al Tc Baratoff hanno appena coperto un altro campo arrivando così a 7 in totale, 5 in terra rossa e 2 sintetici, gestiti dalla scuola ‘Tennis Life’.

In proposito, la tendenza è ancora per i campi ‘old style’ anche se il mondo va in senso contrario: "Noi abbiamo quattro campi in terra rossa e uno in sintetico, utilizzato solo dai giovani – spiega Cesarini della Baia –. Le persone di una certa età pensano che il terreno veloce sia più rigido e provochi poi mal di schiena, ma non è così, la resina con cui è stato costruito è di ultima generazione e lo rende un campo ottimo sul quale giocare. Solo che il fascino della scivolata sulla terra rossa piace ancora tanto agli italiani".

Eppure i super veterani sono una risorsa incredibile per i circoli: "Da noi gli 80enni sono quelli che giocano di più, sono scannati – sorride Murrone –. Molti di loro mi dicono che giocare a tennis favorisce la longevità. Noi comunque spingiamo molto anche sull’agonismo, siamo l’unico circolo nelle Marche con due squadre in serie A, maschile e femminile". Filosofia diversa a Baia Flaminia: "Abbiamo 5 maestri di tennis, ma non siamo un’accademia, se poi qualcuno diventa davvero forte lo affidiamo ad altri istruttori che possono indirizzarli verso una carriera che richiede forti investimenti da parte delle famiglie. Altrimenti il tennis non è costoso e voglio sfatare il mito dello sport d’élite: da noi giocare un’ora costa meno di 10 euro, per l’attrezzatura con 50 euro ci si può organizzare e una racchetta costa al massimo 250 euro. Poi dipende uno cosa cerca". Insomma, non c’è bisogno di essere Sinner per divertirsi.