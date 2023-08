Efficientamento energetico negli edifici comunali

Non solo quelli al Teatro della Fortuna, per un importo di 725mila euro. Coinvolgono infatti altri 5 edifici comunali i lavori in corso, legati al progetto di efficientamento energetico voluto dell’amministrazione Seri. "All’Istituto Nuti è stata completata l’attività di relamping - fa sapere l’assessora ai Lavori Pubblici Barbara Brunori -, ed è stata installata e collaudata la caldaia. È stata collaudata anche all’Istituto Gandiglio ed entro questa settimana anche qui partiranno i lavori di relamping. Alla Scuola Trottola sono invece stati sostituti tutti gli infissi con i 65 elementi, ed entro il 4 agosto verrà installata la nuova caldaia. Sempre entro il 4 agosto, alla palestra Zattoni verranno sostituti gli infissi e predisposto il nuovo impianto fotovoltaico, con la pompa di calore che arriverà a fine agosto e verrà attivata per i primi di settembre. Ricordiamo che questi lavori saranno ultimati per l’inizio delle attività scolastiche. Specifico che, per fine, a settembre verranno installati l’impianto fotovoltaico, i nuovi infissi e la pompa di calore a Casa Archilei". "Continua la nostra attenzione rivolta a rendere gli edifici comunali a impatto zero - osserva l’assessora all’Ambiente Cora Fattori -. Un impegno prioritario, in quanto vuole tutelare e avallare una rivoluzione energetica quanto mai urgente e necessaria. Se questo risultato è stato possibile, il merito va anche attribuito al nostro ‘Ufficio Energia’: questi interventi di efficientamento energetico non hanno gravato sulle casse comunali, poiché sono frutto dell’accesso a bandi nazionali".