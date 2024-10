"El fior fior del dialett". Mercantini-Pagnini, che coppia. La pesaresità va in scena

"Per la prima volta insieme, due icone della pesaresità, due figure capaci di far riflettere, sorridere, rapire e travolgere il pubblico, attraverso l’uso artistico di una lingua che racconta la nostra identità, l’anima dei pesaresi". Il sindaco Andrea Biancani e il vicesindaco assessore alla Cultura e al turismo Daniele Vimini presentano così “El fior fior del dialett”, l’appuntamento che vedrà salire sul palco della Biosfera di piazza del Popolo Carlo Pagnini e Franca Mercantini, sabato, alle ore 18. "Orgogliosi di presentare questa serata – spiegano Biancani e Vimini – pensata per valorizzare il dialetto, lingua capace di trasmettere una cultura popolare che dobbiamo preservare e continuare a portare sul palco. Lo facciamo in questo anno da Capitale italiana della cultura, insieme a due icone del vernacolo pesarese: Carlo Pagnini e Franca Mercantini, per la prima volta insieme. Due attori dotati di straordinaria vitalità e doti comunicative, capaci di far sorridere come pochi e, anche per questo, amatissimi dalla città. Due autentici testimoni che ci faceva piacere rendere protagonisti dell’anno di Pesaro 2024. Per rappresentare una città che vive intensamente il suo presente di Capitale italiana della cultura e che altrettanto intensamente è proiettata sul futuro".

Franca Mercantini e Carlo Pagnini porteranno sul palco della Biosfera, il “fior fiore” della loro produzione dialettale, "ma porteranno soprattutto loro stessi e le loro splendide vite in un appuntamento da non perdere, per scoprire e riscoprire la grande attualità della lingua in cui si parlava e soprattutto si pensava, in quell’epoca in cui si è fondata l’essenza della città" concludono Biancani e Vimini. L’appuntamento è a ingresso libero e gratuito.