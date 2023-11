El Gugul, l’anima fanese ha un nuovo look

"Una nuova pavimentazione per ridare luce ad uno dei simboli più autentici delle nostre radici marinare".

Nuovo look per la stradina di El Gugul che ieri è stata inaugurata dal sindaco Massimo Seri affiancato nell’occasione dall’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori e da diversi assessori.

"Un intervento piccolo – ha commentato soddisfatto il primo cittadino – ma di grande valore perché El Gugul è il luogo dell’anima, delle radici della nostra comunità e racconta la storia delle famiglie della marineria fanese".

Per sottolineare il valore dell’intervento, l’Amministrazione comunale ha voluto creare una vera e propria cerimonia inaugurale con musica, poesie in dialetto e la testimonianza degli abitanti del posto che hanno paragonato il luogo ad "un teatro antico su cui non è mai calato il sipario e nel quale risuonano le voci, i richiami e i giochi dei bambini", ha detto qualcuno.

Un momento d’incontro piuttosto partecipato quello di ieri che è stato anche l’occasione per ricordare i tempi passati, le attività e le botteghe di un tempo e la vita dei marinai fanesi "che – è stato detto – hanno fatto scuola nelle Marche". La cerimonia si è poi conclusa con la benedizione dei presenti da parte del parroco della chiesa del porto.

"Un luogo di forte suggestione – ha ribadito infatti il primo cittadino – perché El Gugul racconta la storia di tante famiglie legate al mare. La sua sistemazione è stata decisa in un secondo momento grazie all’assessore Brunori ma è stato giusto farlo – ha concluso il sindaco Massimo Seri – perché questo luogo doveva essere riqualificato e reso accogliente".

El Gugul è uno degli angoli della Fano Marinara che tanto piace ai turisti e che rientra in quel percorso di valorizzazione della tradizione marinara che sta realizzando l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli.

Percorso che tra l’altro dovrebbe portare prossimanente alla realizzazione del museo del mare nell’ex asilo Manfrini che sarà restaurato dal Comune che come noto ne è diventato proprietario da ottobre di quest’anno.

E i lavori in questo caso partiranno nel 2024.

Anna Marchetti