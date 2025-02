El Haddad e Pellegrini sono gli obiettivi finali

Ultimo giorno di mercato. Entro stasera a mezzanotte sapremo come ne uscirà la Vis. E soprattutto chi sarà il nuovo o i nuovi attaccanti. Bisogna rimpiazzare Molina ceduto alla Spal, bisognerà rimpiazzare anche Okoro se andrà in porto la trattativa per la sua cessione alla Juve NG da parte del Venezia. Due i nomi girati con più insistenza in questi giorni: quello di Jacopo Pellegrini (foto) della Feralpisalò; e quello del trequartista marocchino Saad El Haddad, classe 2005, che il Venezia è pronto a spedire a Pesaro. Un altro giovanissimo, Adrian Raychev, classe 2006, ha già debuttato in biancorosso entrando nel finale della gara vinta contro il Campobasso. Quella nella quale la Vis, ad esclusione di un Paganini di fatto indisponibile, aveva una panchina di movimento esclusivamente composta da under, quattro dei quali pescati dalla Primavera.

A proposito di giovani, se fosse sfuggito a qualcuno, la difesa opposta ai Lupi, oltreché inedita nella composizione, era formata interamente di under, portiere compreso. Ebbene, ha concesso solo briciole ai molisani, firmando il dodicesimo clean sheet stagionale. E’ arrivato il primo gol stagionale di Gian Marco Neri, che ne aveva firmati due nel finale della scorsa stagione (contro Perugia e Sestri) e non giocava una gara intera dalla prima di campionato. Il difensore non ha nascosto la soddisfazione, personale e di squadra: "C’è un solo modo per uscire da certi momenti – ha detto – lavorare duro e farsi trovare pronti quando arriva la chiamata. Vai in campo e fai vedere quel che sai fare". Il che è più facile se giochi in una squadra come la Vis: "Affrontiamo ogni partita come fosse l’ultima, liberi mentalmente, con la voglia di divertirci. Ormai abbiamo perfettamente assimilato i concetti e tante cose ci vengono in automatico". La descrizione del gol: "Il mister ci lascia ampia libertà nella fase offensiva. Cerchiamo sempre di spingere sui lati, Marcel (Orellana ndr) ha fatto un bel movimento e mi ha messo un gran pallone, io ho cercato e trovato il secondo palo". La dedica: "Alla mia famiglia, a mio fratello che tifa sempre per me (Filippo era sulla panchina dei Lupi, ndr) e merita di tornare a giocare presto. E anche all’altro fratello Francesco, che non gioca a vive a Pisa". Per la cronaca, trattasi di tre gemelli. Venerdì la Vis sarà di scena a Perugia.