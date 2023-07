"El pueblo unido" di Frederic Rzewski a Pesaro con Andrea Rebaudengo

Torna questa sera alla chiesa dell’Annunziata la rassegna, Mun Music Notes in Pesaro e ricorda proprio oggi a 50 anni dalla morte Salvador Allende e tutti i martiri della dittatura fascista di Pinochet con un capolavoro della letteratura pianistica a loro dedicato: le trentasei Variazioni su “El puebo unido jamás será vencido“.

Il monumento musicale composto da Frederic Rzewski nel 1975 è affidato al pianista pesarese Andrea Rebaudengo, da tempo affermatosi come uno dei maggiori interpreti della musica per pianoforte scritta nel corso dell’ultimo secolo. Andrea Rebaudengo ha studiato pianoforte con Paolo Bordoni, Lazar Berman, Alexander Lonquich, Andrzej Jasinsky e composizione con Danilo Lorenzini. Ha vinto il primo premio al Concorso Pianistico Internazionale di Pescara nel 1998, il terzo premio al Concorso “Robert Schumann2 di Zwickau nel 2000 e al Premio Venezia 1993. Ha suonato per le più importanti istituzioni concertistiche italiane, tra cui il Teatro alla Scala di Milano, l’Unione Musicale di Torino, il Festival di Ravello, il Bologna Festival, il Ravenna Festival. Si è esibito in tutti i paesi europei, Stati Uniti, Canada, Colombia, Argentina, Russia, Uzbekistan ed Emirati Arabi.

Insegna al Conservatorio “Giuseppe Verdi“ di Milano e tiene un seminario al Conservatorio di Lugano. Biglietti 8 euro. Prevendite Teatro Sperimentale (0721 387548). Biglietteria chiesa dell’Annunziata (334 3193717) un’ora prima dell’inizio (ore 21.15).

c. s.