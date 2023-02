El Vulòn ’star’ del francobollo di Carnevale

Un altro intenso fine settimana per il Carnevale, in attesa del terzo e ultimo corso mascherato di domenica 19 febbraio. Ieri mattina a Roma, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la cerimonia di consegna dei francobolli celebrativi dei Carnevali più antichi d’Italia: Fano, Fano, Venezia, Putignano e Duano, Acireale, Cento e Viareggio. Presente una delegazione formata dal sindaco Massimo Seri, dall’assessore al Turismo Etienn Lucarelli e dalla presidente della Carnevalesca Maria Flora Giammarioli.

Con loro El Vulon protagonista del francobollo dedicato alla manifestazione fanese. Previsto per la giornata di domenica nel Palazzo del Carnevale (Palazzo Bracci Pagani) l’annullo speciale, dalle 10 alle 15. Il giovedì grasso è poi proseguito in piazza XX Settembre, con le iniziative del pomeriggio, compresa l’elezione di Daniele Gaudenzi, maestro della Musica Arabita, a sindaco del Carnevale 2023. Oggi altri appuntamenti: nel pomeriggio tavola rotonda dal titolo "Una comunità in scena: il Carnevale di Fano tra identità e festa" con Barbara Piermattei, Maria Flora Giammarioli e Davide Frulla (ufficio Europa Turismo). Alle 21, al Teatro della Fortuna, concerto curato dalla Fondazione Teatro della Fortuna e dall’Orchestra Sinfonica Rossini dedicato ai Pink Floyd e ai 50 anni dell’album "The dark side of the moon", protagonista anche del carro firmato da Matteo Angherà. (Info: 0721 800 750 e www.vivaticket.it).

Sabato 18 febbraio alle 12.30 "A pranzo con i carristi" a Vita da Pacos a Roncosambaccio (info 335 134 5450) mentre alle 17, in piazza XX Settembre, sarà possibile assistere alla dimostrazione di Rosita, il robottino che viene inviato dall’Agenzia spaziale nello spazio per verificare la presenza di altre forme di vita. Infine, alle 20.30 al Mediterraneo Show Restaurant ci sarà il Veglione ufficiale della Carnevalesca con premi per la miglior maschera singola, di coppia e gruppo (info: 0721 548 682 331 198 6451).

