Eletto il presidente dei Brutti E’ Gianni Aluigi, detto ’Belva’ Vittoria incerta fino all’ultimo

Gianni Aluigi 58 anni, di Piobbico, detto la ’Belva’ è il nuovo presidente mondiale del Club dei Brutti. La sua ‘investitura’ ieri pomeriggio durante il Festival. La ’Belva’ prende il posto di Mirko Martinelli, 48 anni, chiamato da tutti ‘Birra’, che aveva retto nell’ultimo anno le sorti del Club. Per il neo eletto si tratta di un ritorno alla guida dell’associazione, ruolo che aveva ricoperto per ben 11 anni. Già nei comizi elettorali Aluigi, apparso più in forma che mai, aveva espresso il desiderio di ritornare ad indossare i panni del ‘più brutto’ ma qualche sondaggio tra gli iscritti al Club davano vincente il Martinelli, che per l’occasione si era sottoposto anche a una dieta rigida. Se al vincente sono andati i voti e gli onori dal palco, allo sconfitto è stato tributato l’applauso di ringraziamento per il lavoro svolto.

A Piobbico ieri non c’erano tutti i 35.000 mila iscritti al Club, ma di sicuro erano qualche migliaia e tra questi diversi supporters giunti per l’occasione anche dal nord Italia. Proprio i votanti che sono arrivati da fuori paese possono aver fatto piegare l’ago della bilancia per Aluigi, di certo più conosciuto per via dei suoi precedenti alla guida del Club. Dopo l’apertura delle urne c’è stata l’attesa sfilata del corteo dei ‘Brutti’ per le vie del paese con in testa il neo presidente Gianni Aluigi e quello uscente Mirko Martinelli (a proposito farà le funzioni di vice presidente), dietro alcune ‘bellezze’ in costume e il ‘Bandino dei brutti’ a intonare la canzone dei Brutti e tanta buona musica. In corteo anche il fanese Daniele Poldo Isabettini che si vanta (si fa per dire) del titolo onorifico ‘del più brutto’ d’Italia. "Sono onorato di essere stato rieletto, mi adopererò come sempre a favore del Club e lotterò come prevede lo statuto contro ogni forma di discriminazione" ha detto a caldo Aluigi, Come ogni anno Il Club ha trattato un tema, quello di quest’anno è stata l’inclusione. Il premio No Bel è stato consegnato a Veronica Ersilia Sansuini perché al fianco di donne vittime di violenza e a bambini al centro di situazioni famigliare negative. Presente all’evento di Piobbico anche una delegazione della Lega del Filo d’Oro. Un Festival dei Brutti, tra il serio e una sana goliardia che ha soddisfatto tutti, organizzatori e sostenitori del Club. In contemporanea si è svolta la Sagra del Polentone alla Carbonara ed è stata un successo.Amedeo Pisciolini