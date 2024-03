Elettro... d’oro: arrivano i soldi. Per Carrara 12 milioni di euro

di Anna Marchetti

Per Carrara 12 milioni di euro, mai tanti soldi per un solo quartiere. A tanto ammontano le opere compensative per Adriatic link, l’elettrodotto sottomarino tra Abruzzo e Marche, che terminerà proprio a Fano: il collegamento consentirà di incrementare di circa 1.000 megawatt la capacità di scambio tra centro-sud e centro-nord, trasferendo l’energia prodotta dagli impianti eolici e fotovoltaici del mezzogiorno verso i centri di consumo del nord.

Per quanto riguarda le Marche l’approdo a terra sarà a Metaurilia, da dove le condotte sotterranee risaliranno verso Carrara, fino all’attuale centrale elettrica, a fianco della quale sarà costruita una grande stazione di conversione. Da parte di Terna un investimento da 1,3 miliardi di euro di cui si parla dal 2022 e che ha creato non poche preoccupazioni tra i residenti che, dopo varie proteste, hanno deciso di riunirsi in Comitato aprendo un confronto sia con l’Amministrazione comunale sia con la stessa Terna. Tra l’altro proprio a febbraio di quest’anno il progetto di Adriatic link ha ottenuto l’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente, i lavori partiranno tra l’autunno e l’inverno di quest’anno e si concluderanno nel 2028.

Lunedì sera c’è stato l’ennesimo incontro tra il sindaco Massimo Seri e l’assessore all’Urbanistica Cristian Fanesi con i cittadini per definire gli interventi, con i relativi costi, a carico di Terna (presente anche il candidato sindaco del centrodestra Luca Serfilippi). Un elenco di opere compensative che dovrà essere approvato dal Consiglio comunale, si spera prima della fine legislatura (l’ultimo consiglio comunale è previsto per l’inizio di aprile), perché solo allora il sindaco Seri potrà firmare la convenzione con Terna con la quale la società si impegna alla loro realizzazione.

Di quei 12 milioni di euro, poco più di un milione è stato previsto per Metaurilia (anche qui si farà una rotatoria) il resto della somma sarà investita su Carrara: 6,5 milioni di euro serviranno per le opere pubbliche che dovranno migliorare il quartiere e renderlo più sicuro, il resto (circa 4,5) per le opere di mitigazione della stazione di conversione.

Questi gli interventi richiesti e la relativa stima: 2 milioni di euro per i marciapiedi nel tratto della via Flaminia che attraversa il quartiere e per la rotatoria all’altezza del bar Arcobaleno, punto considerato particolarmente pericoloso e teatro di gravi incidenti; 300mila euro serviranno per la sistemazione del fosso di Carrara; 1 milione 200 mila euro saranno destinati ad una ulteriore rotatoria sulla Flaminia, all’altezza della nuova scuola di Cuccurano-Carrara. Al Comune l’incombenza di portare a termine la strada, che ora muore nel verde, fino all’allaccio con la futura rotatoria della Flaminia. Un altro milione 500mila euro, a cui si aggiungeranno le risorse del Comune, servirà per i sottoservizi come gas, acquedotto e impianto fognario.

Per quanto riguarda la mitigazione dell’impatto della stazione di conversione è prevista la creazione di un vero e proprio bosco che dovrà celare la struttura. Le opere individuate dovranno essere formalizzate in un documento dal Comitato cittadino, che si riunirà la prossima settimana e poi inviato al Comune. Sono state accolte quasi tutte le nostre richieste dei cittadini, il Comune ha detto no solo agli spogliatoi nel parco pubblico. Confermata, invece, la volontà dell’Amministrazione comunale di mettere a disposizione del quartiere, come centro civico, l’ex scuola elementare.