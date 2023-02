Elettrodotto sottomarino, il ministero dà l’ok

Adriatic link: avviato dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica il procedimento autorizzativo per la realizzazione dell’elettrodotto sottomarino, in corrente continua, lungo circa 250 chilometri, che collegherà Abruzzo e Marche. Il cantiere dovrebbe aprirsi nel secondo semestre del 2024: servirà un anno per completato l’iter autorizzativo e poi ci vorranno altri sei mesi per il progetto esecutivo. L’opera sarà pienamente operativa entro il 2028, due anni in anticipo rispetto alle previsioni. E’ di oltre 1 miliardo l’investimento di Terna con il coinvolgimento di 120 imprese tra dirette e indotto. "L’opera – fanno sapere dall’azienda – consentirà di incrementare di circa 1000 megawatt la capacità di scambio tra il centro-sud e il centro-nord del Paese, aumentando la sicurezza, l’efficienza e la resilienza dell’intera rete elettrica nazionale".

A Fano, a fianco della centrale elettrica di Carrara, sarà realizzata una delle due stazioni di conversione, mentre l’approdo dei cavi marini sarà a Metaurilia. "L’avvio dell’iter autorizzativo è un passo fondamentale per il processo di transizione energetica in atto" ha dichiarato Stefano Donnarumma, Ad di Terna, ringraziando gli enti coinvolti. Per quanto riguarda le opere compensative, del valore di circa 8 milioni, il Comune sta ragionando sia sull’interramento di alcune linee elettriche sia sulle opere pubbliche da realizzare a Carrara. Terna fa inoltre sapere che da qualche giorno è terminata la prima fase degli interventi a Carrara per eliminare l’inquinamento acustico. Nei prossimi mesi arriveranno le barriere antirumore.

an. mar.