Elezioni 2024, la Lega rompe gli indugi "E’ Serfilippi il nostro candidato"

di Anna Marchetti

"E’ Luca Serfilippi il candidato sindaco della Lega". A ufficializzare il suo nome in vista delle elezioni amministrative della primavera del 2024 è il segretario di Fano, Alessandro Brandoni. Della candidatura del consigliere regionale Serfilippi si parla da tempo negli ambienti politici, ma ora Brandoni rompe gli indugi: "Quello di Serfilippi – afferma – è un nome spendibile, ben visto dalla società civile, un giovane che risponde al requisito del cambiamento, ma con esperienza politica e amministrativa. Credo che abbia le caratteristiche per diventare il candidato di tutta la coalizione".

Il diretto interessato (3357 voti alle regionali del 2020 e 1015 preferenze alle comunali dell’anno precedente) prosegue nella strategia del silenzio, certo è che l’accettazione della candidatura a sindaco non comporterà le sue dimissioni dal consiglio regionale: l’incompatibilità scatta infatti solo in caso di elezione a sindaco. "Serfilippi – commenta il coordinatore Udc Fano Stefano Pollegioni – potrebbe essere la persona adatta, ma questa è solo una mia opinione personale, la decisione deve essere collegiale e al momento il centrodestra non si è ancora espresso". Mette subito in chiaro la posizione di Forza Italia il coordinatore Enzo Di Tommaso: "Ognuno ha messo sul tavolo della coalizione i propri candidati, ci rivedremo a breve con le segreterie provinciali e regionali per fare la scelta migliore".

Ovviamente Forza Italia punta sull’assessore regionale Stefano Aguzzi anche se Di Tommaso non lo nomina mai esplicitamente: "Fare il sindaco non sarà una passeggiata. Pensiamo solo alla gestione del Prg che questa maggioranza potrebbe adottare ma non approvare prima della fine della legislatura, facendo così scattare le norme di salvaguardia". Per Fratelli d’Italia, il coordinatore provinciale Giorgio Mochi, ammette francamente "che su Fano il partito non ha persone spendibili", per poi aggiungere "i nomi circolati finora sono tutti campati per aria". La coordinatrice di Fd’I Fano Loretta Manocchi aggiunge: "Il candidato sindaco dovrà essere una persona che sa amministrare, ha esperienza, è dirompente, raccoglie il consenso della gente e, una volta eletto, sa garantire la governabilità".

Il centrodestra, alla ricerca di un equilibrio interno, deve anche fare i conti con la candidatura civica di Giuseppe De Leo, l’ex direttore generale del Comune nell’era Aguzzi, il quale è deciso a scendere in campo con una propria lista civica. "De Leo è uno che si è proposto – commenta Mochi – vediamo cosa ne pensa la coalizione che, sul candidato sindaco, si deve esprimere in maniera unitaria".