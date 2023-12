Elezioni a sindaco, De Leo e Mascarin si confrontano

E’ il primo dibattito tra i candidati sindaci per le amministrative 2024. A confrontarsi in un faccia a faccia dai ritmi televisivi saranno l’ex direttore generale Giuseppe De Leo (espressione del civismo nel centrodestra) e l’assessore di In Comune Samuele Mascarin (centrosinsitra). L’appuntamento è per questo pomeriggio alle 16 al Tag hotel, dove l’ingresso è a numero chiuso, ma il confronto sarà trasmesso in diretta su Fano Tv. Mascarin e De Leo sono gli unici candidati sindaci, che nei rispettivi schieramenti, hanno manifestato la volontà di proporsi alla guida della città: Mascarin è partito a marzo di quest’anno, lanciando le primarie di coalizione e raccogliendo oltre 1000 firme, De Leo ha presentato pubblicamente il suo progetto "Una storia nuova" tre mesi fa in una convention al Masetti.