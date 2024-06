Elezioni: caffè e aperitivi ‘sospesi’: "La propaganda così è offensiva"

"Una pratica di cattivo gusto, siamo basiti". L’attuale sindaca di Montelabbate Cinzia Ferri non riesce a digerire l’iniziativa dei ‘caffè e aperitivi sospesi’ promossa da Roberto Rossi, leader della lista ‘Bene Comune’. Nella locandina diffusa dal candidato sindaco alle prossime elezioni si leggono date e luoghi degli incontri con la cittadinanza, con un invito: "Alla parola d’ordine ‘Bene Comune’ vi verrà offerto un caffè o un aperitivo". Ferri condanna questa trovata: "È veramente offensivo, addirittura i cittadini dovrebbero dire una parola d’ordine, un’assurdità. Non capisco come si possa permettere questa cosa, denigrante nei confronti delle persone se si conosce il vero significato del ‘caffè sospeso’, iniziativa nata per chi non si può permettere di pagarlo. Mi sembra una squallida compravendita di voti, messa in atto da chi sa che quando non può avere qualcosa se la compra".

Un pensiero messo nero su bianco: "Per aiutare indigenti e persone in difficoltà la giunta e la sindaca Cinzia Ferri hanno messo in campo risorse finanziarie e servizi per centinaia di migliaia di euro. Altro che un caffè! Siamo convinti che la gente di Montelabbate non si farà umiliare da questa offensiva iniziativa elettorale".

Nel programma di Ferri alcuni elementi chiave sono: asilo nido (utilizzando i fondi del Pnrr), rischio idrogeologico, sviluppo della frazione di Apsella e apertura di una farmacia comunale. Secondo la sindaca può essere proprio quest’ultimo obiettivo, al quale l’attuale amministrazione lavora dal 2020, ad aver spinto il candidato Rossi a presentarsi alle elezioni di giugno: "Dubito che lui, da privato farmacista, abbia interesse ad aprire una farmacia comunale a Montelabbate, anzi, sicuramente non lo farà. Crediamo che sia uno dei motivi con cui si sia fatto convincere da un nostro ex assessore a candidarsi, peraltro presentando idee dubbie come quella del caffè sospeso. Noi, invece, piuttosto ci occupiamo di dare risposte ai problemi concreti dei cittadini. Dopo 10 anni di amministrazione sappiamo bene a che punto siamo. Mi auguro solo che le persone non si facciano abbindolare".

Lucia Arduini