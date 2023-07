"Elezioni, chi vince ha un compito: l’assessorato per gli studenti"

Urbino capoluogo propone l’istituzione di un assessorato comunale agli studenti. Giorgio Londei e Ferruccio Giovanetti (foto), presidente e vicepresidente vicario dell’associazione, lanciano l’idea alla ventura amministrazione comunale, che si costituirà dopo le elezioni del 2024, dicendosi "sempre più consapevoli che la presenza degli studenti, per Urbino, sia di vitale importanza, e che questi portino vivacità culturale e siano un motore per l’economia. Gli studenti che oggi si apprestano a concludere il proprio percorso potranno essere gli urbinati del futuro, anche attraverso una facilitazione della loro collocazione professionale nel territorio. Perciò sarebbe opportuno e utile, per il prossimo governo della città, indipendentemente da chi prevarrà, istituire un assessorato agli studenti che sia provvisto di un ufficio in grado di far fronte alla gestione del tessuto che racchiude la popolazione studentesca di istituti di eccellenza artistica conosciuti in Italia e nel mondo, dell’Università e dei vari istituti superiori come Itis, Liceo Raffaello e Liceo Laurana-Baldi. Gli iscritti alla Carlo Bo sono circa 15mila, a fronte di 13.700 residenti nel comune. Con le scuole superiori, arriviamo a oltre 17mila".

n.c.