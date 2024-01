Elezioni, il campo largo finisce in bagarre

di Anna Marchetti

Etienn Lucarelli che sbatte la porta e lascia la riunione offeso, cartelle e pugni sbattuti sul tavolo e toni di voce che si sono alzati più di una volta, a cui si sarebbero aggiunti, secondo il racconto fatto dai partecipanti "astio, rabbia e in alcuni casi anche maleducazione". Questo il clima che si respirava l’altro ieri sera nell’incontro tra centrosinistra (Pd, In Comune, liste civiche e Più Europa) e I Progressisti per Fano 2050 (M5S, Bene Comune, Fano Ribella, Psi, Verdi, La Fano dei Quartieri, Azione e Volt) nell’ennesimo tentativo, fallito, di trovare un candidato sindaco comune.

A far perdere le staffe all’assessore al Turismo, Lucarelli, candidato sindaco alle primarie (la data sarà formalizzata nei prossimi giorni) insieme ai colleghi Fattori, Fanesi e Mascarin, sarebbe stato l’ex sindaco Francesco Baldarelli (Fano Ribella) che lo avrebbe zittito sottolineando il maggiore peso politico del Pd all’interno del centrosinistra, rispetto alle liste civiche. L’incontro si è comunque concluso con un nulla di fatto. Con il centrosinistra che si dice stanco di attendere il nome del candidato sindaco dei Progressisti e con il gruppo dei Progressisti che ha sempre puntato a stringere l’alleanza prima di mettere sul tavolo il nome del candidato. Anche se di fatto I Progressisti hanno indicato quelle che, a loro dire, dovrebbero essere le caratteristiche di un candidato sindaco di mediazione: "Terzo rispetto ai due schieramenti, di profilo alto, con esperienza amministrativa e che possa rappresentare la giusta discontinuità rispetto all’attuale governo della città ma che ha in sé le anche caratteristiche di continuità".

Qualcuno ci ha letto l’identikit dell’ex assessore Stefano Marchegiani, attuale coordinatore di Azione, partito da pochi giorni nell’alleanza de I Progressisti, e che ha tra i suoi iscritti il sindaco Massimo Seri. "Le primarie sono sospese da 57 giorni – fanno sapere dal centrosinistra - i 4 candidati sindaci hanno dato la loro disponibilità a ritirarsi, ma il nome non esce: la verità è che I Progressisti vogliono la resa incondizionata". "Non sono state fornite – fa notare il segretario del Pd Fano, Renato Claudio Minardi – né proposte programmatiche né candidature su cui discutere ed aprire il confronto". Per poi aggiungere: "Vista la netta chiusura, senza avanzare proposte, i quattro candidati hanno riconfermato le proprie candidature alle primarie".

"Il confronto di ieri – replica la coordinatrice provinciale di M5S Marta Ruggeri – è stato viziato dalla presenza dei candidati alle primarie e non gestito dalle segreterie dei partiti che ne sono state lasciate volutamente fuori. Nonostante l’amarezza, resta ovviamente aperta la disponibilità al dialogo con il centro sinistra, quello della città, delle forze politiche e sociali democratiche e non unipersonali, delle civiche e di chi non sia arroccato esclusivamente nella difesa di ruoli personali". "Più volte – conclude Teodosio Auspici di Fano Ribella – abbiamo chiesto se il Pd fanese fosse in linea con quanto dichiarato dalla segretaria provinciale Fulvi (che ha chiesto l’unità dell’alleanza ndr). L’unica risposta che abbiamo ricevuto è stata ‘fateci il nome del candidato sindaco’".