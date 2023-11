Elezioni: il ‘tavolo’ del centrodestra: "Pronti ad allargare la coalizione"

Amministrative 2024: costituito il tavolo politico del centrodestra. "Pronti ad allargare la coalizione e al contributo di tutti" dicono Silvana Ghiretti (segretaria della Lega), Serena Boresta (segretaria Fratelli d’Italia), Giammarco Cecconi (coordinatore Forza Italia), Fabio Giovanelli (segretario Udc) e Giorgio Razzi (referente Civici Marche) che, assieme ai consiglieri comunali, definiriranno la piattaforma programmatica con cui costruire il programma elettorale in vista delle elezioni amministrative del 2024. In una nota i segretari del tavolo hanno riassunto l’impegno delle prossime settimane che l’alleanza si è assunto. "Il centrodestra – osserva la nota – è compatto. Da mesi lavora per costruire un’alleanza alternativa alla politica degli annunci di Ricci, interprete di una forte discontinuità, capace di dare risposte alla città inascoltata, pronta a dare concretezza a progetti di sviluppo. In particolare vogliamo costruire un dialogo costruttivo con il mondo civico che in questi anni è sempre emarginato e schiacciato dalla politica del sindaco che lo ha prima usato elettoralmente e poi emarginato preferendo costruire un’asse politico post-elettorale con i 5 stelle ed Europa Verde. In questi mesi abbiamo ascoltato cittadini, associazioni, terzo settore, imprese, categorie economiche, sindacati, cogliendo un forte desiderio di discontinuità e la necessità di dare un nuovo impulso all’azione amministrativa di Pesaro che in questi anni è stata molto più efficace negli annunci e nei proclami piuttosto che nei fatti. Negli ultimi 10 anni, nonostante lo sblocco del patto di stabilità che ha permesso di liberare risorse ingenti, non è avvenuto un cambiamento adeguato come invece accaduto in altre città. Il tavolo, costituitosi formalmente, lavorerà per definire contenuti e squadra con cui proporre un’alternativa di governo all’asse PD-5 stelle, partendo proprio dal confronto e dalla valorizzazione del mondo civico".